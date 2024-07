Apple: rilasciata la terza beta di iOS 18 per gli sviluppatori

Apple ha recentemente rilasciato la terza beta di iOS 18 per sviluppatori, a due settimane dalla precedente versione di test. Questa nuova beta include correzioni di bug e introduce alcune novità interessanti, dettagliate nelle note di rilascio. Se sei uno sviluppatore o un utente curioso di esplorare in anteprima le prossime funzionalità di iOS 18, puoi scaricare questa beta se il tuo iPhone è compatibile.

Tuttavia, è importante ricordare che le versioni beta per sviluppatori sono principalmente destinate ai programmatori e possono presentare bug e problemi di funzionamento. Pertanto, si consiglia di procedere con cautela e di effettuare un backup completo dei dati prima dell'installazione.

Per scaricare la beta, devi essere registrato al programma beta pubblico o a quello riservato agli sviluppatori. Il processo è semplice: vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, tocca "Aggiornamenti beta" e seleziona "iOS 18 Developer Beta" dall'elenco.

Le novità già introdotte con iOS 18

Durante la WWDC di inizio anno, Apple aveva già presentato un'anteprima di iOS 18, suscitando grande interesse tra gli utenti. Le prime due beta per sviluppatori hanno già introdotto alcune delle novità annunciate, tra cui la nuova app Passwords, la modalità scura per la schermata iniziale, nuovi sfondi, il tastierino telefonico T9, la modalità Gioco, personalizzazioni per la torcia, la condivisione delle password Wi-Fi, il tasto di accensione digitale e la possibilità di bloccare le app.

Uno degli annunci più attesi riguarda "Apple Intelligence", una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che verranno integrate nell'ecosistema Apple. Queste includono strumenti di scrittura avanzati per correggere, riassumere e riscrivere testi, trascrizione di chiamate registrate, riduzione delle interruzioni e gestione prioritaria di email e notifiche.

Tuttavia, è improbabile che queste funzionalità siano già incluse nell'ultima beta per sviluppatori, poiché Apple ha comunicato che "Apple Intelligence" arriverà in beta nel prossimo autunno, inizialmente in inglese americano, su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Allo stesso modo, un grande aggiornamento per Siri è previsto in beta solo nel 2025.