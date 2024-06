Apple pronta a lanciare un'app dedicata alle password: i dettagli

Apple si appresta a lanciare una nuova applicazione dedicata alla gestione delle password durante il WWDC 2024, previsto per la fine di giugno. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, l'app, denominata "Passwords", sarà integrata nei futuri sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, segnando un'importante espansione nelle capacità di gestione delle credenziali da parte dell'ecosistema Apple.

La nuova applicazione Passwords offrirà una gestione centralizzata delle password, riunendo tutte le credenziali salvate all'interno del servizio iCloud Keychain. Gli utenti avranno così una visione completa delle loro password in un unico luogo, facilitando il controllo e la sicurezza dei propri dati.

Le password saranno organizzate per categorie, come account, reti Wi-Fi e Passkey, rendendo più semplice la ricerca e il recupero delle informazioni necessarie.

Una delle caratteristiche distintive dell'app sarà il supporto alla funzione di "Sostituzione password", che permetterà di utilizzare l'autenticazione biometrica, tramite Touch ID o Face ID, al posto delle tradizionali password. Questo non solo migliorerà la sicurezza, ma anche la comodità per gli utenti, eliminando la necessità di ricordare complesse stringhe di caratteri.

Tutte le caratteristiche dell'app Passwords e la sua compatibilità

Passwords includerà anche un generatore di password sicure, capace di creare combinazioni complesse e uniche per ogni account, incrementando ulteriormente la protezione contro eventuali violazioni. Inoltre, l'app sarà in grado di compilare automaticamente i dati di login su siti web e applicazioni, semplificando l'accesso agli account senza compromettere la sicurezza.

Un aspetto interessante dell'app Passwords sarà la sua compatibilità con le cuffie Apple Vision Pro e con i PC Windows, estendendo così la sua utilità oltre i dispositivi Apple. Questa compatibilità ampliata permetterà agli utenti di gestire le loro password su una gamma più ampia di dispositivi, migliorando l'interoperabilità tra diverse piattaforme.

Per facilitare la transizione degli utenti che utilizzano altri gestori di password, Passwords consentirà l'importazione delle credenziali da servizi come 1Password e LastPass. Questa funzionalità renderà il passaggio all'app di Apple più semplice e immediato, garantendo una migrazione senza intoppi delle password esistenti.

L'introduzione di Passwords segna l'ingresso di Apple in un mercato già popolato da giganti come 1Password e LastPass. Tuttavia, Apple punta a offrire un'alternativa integrata e sicura, sfruttando la robustezza del servizio iCloud Keychain e la vasta base di utenti dei suoi dispositivi. Attualmente, Apple non ha fornito informazioni ufficiali sulla data di rilascio dell'app Passwords o sulla sua eventuale disponibilità per i dispositivi Android.