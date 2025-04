Internet sempre e ovunque senza costi di roaming? È possibile, con l'eSIM Saily

Restare online mentre si viaggia è, ormai, una necessità. Tuttavia, specialmente quando la meta è extra europea, le tariffe di roaming elevate possono trasformare pochi mb di connessione in un incubo costoso. La soluzione? eSIM Saily, l'innovativa alternativa - parte del gruppo di NordVPN - che ti permette di navigare senza pensieri in oltre 200 Paesi. Nessuna SIM card fisica, solo una virtuale che si attiva al tuo arrivo.

Cos'è eSIM Saily e come funziona?

Saily è una eSIM digitale che consente di attivare un piano dati sul proprio smartphone senza bisogno di una scheda SIM fisica. Con pochi semplici passaggi, puoi selezionare il tuo piano dati, scaricare la eSIM e attivarla automaticamente all'arrivo nella tua destinazione.

In poche parole, con Saily, puoi viaggiare senza preoccuparti delle spese di roaming. I prezzi dei piani dati partono da 3,99 dollari per Turchia, Stati Uniti, Malesia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Francia e India. In Tailandia il costo è di 2,99 dollari, mentre in Cina parte da 4,49 dollari.

Grazie a Saily, dimentichi il fastidio di cambiare o acquistare una nuova SIM per ogni Paese che visiti: comodissimo sia per una breve vacanza all'estero, sia per chi fa dei viaggi il proprio lavoro. Con Saily, inoltre, puoi aggiungere nuove destinazioni direttamente dall'app senza dover acquistare una nuova eSIM.

Il piano dati si attiva automaticamente all'arrivo a destinazione o 30 giorni dopo l'acquisto. Inoltre, riceverai un avviso quando avrai utilizzato più dell'80% dei tuoi dati, evitandoti spiacevoli sorprese. E se hai bisogno di assistenza? Il servizio clienti è attivo 24/7: non resterai mai senza supporto.

Come installare la eSIM Saily in pochi passaggi

Scegli il tuo piano dati in base alla destinazione e alle tue esigenze di navigazione. Scarica l'app Saily e installa la eSIM (attenzione: soltanto alcuni smartphone supportano le eSIM, informati prima di acquistarla!) seguendo le semplici istruzioni. La tua eSIM si attiverà automaticamente una volta arrivato a destinazione, permettendoti di navigare già fin da subito.

Che tu sia un nomade digitale, un turista oppure un professionista che viaggia spesso per lavoro, la soluzione contro tutti i costi di roaming esiste e si chiama Saily: scopri tutte le tariffe e i Paesi supportati - sono più di 200!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.