Internet Explorer addio

Con il suo browser storico che verrà ufficialmente ritirato il 15 giugno, Microsoft sta incoraggiando le organizzazioni a evitare di aspettare fino all'ultimo momento per interrompere l'utilizzo di Internet Explorer.

In un recente post sul blog sulla pagina Tech Community, il senior product manager per l'hardware Eric Van Aelstyn ha raccomandato alle aziende che ancora utilizzano IE di fissare la "data di pensionamento".

I consumatori e la maggior parte delle aziende sono ora passati a Microsoft Edge, Google Chrome o altri browser moderni. Tuttavia, alcune organizzazioni si affidano ancora a IE per accedere a determinati siti.

Sebbene Microsoft abbia ripetutamente avvertito le aziende che IE sarà ufficialmente ritirato quest'anno, non tutte sono state abbastanza proattive da elaborare un piano per la transizione ad un altro browser.

Per fortuna, però, c'è ancora tempo e le organizzazioni non devono aspettare fino al 15 giugno per migrare da IE.

Salutare Internet Explorer una volta per tutte

Nel suo post, Aelstyn sottolinea che "aspettare che qualcosa accada può essere stressante, soprattutto con ambienti IT complessi". Ecco il motivo per cui Microsoft incoraggia le aziende ad agire ora programmando il futuro dei propri browser.

Per prepararsi al ritiro di IE, le organizzazioni devono assicurarsi che la modalità IE sia impostata in Edge. Questo per consentire ai propri dipendenti di accedere ai siti dipendenti da IE in futuro.

Allo stesso tempo, dovrebbero anche informare i propri utenti della modifica e chiedere loro di importare i propri dati. La procedura può essere fatta facilmente. Basterà copiare e incollare edge://settings/importData nella barra degli indirizzi di Edge e scegliere poi "Microsoft Internet Explorer" dalle opzioni di selezione in "Importa da".

Infine, le organizzazioni dovrebbero implementare ampiamente la policy Disable IE alla data di ritiro. Con la modalità IE in Edge, tutto dovrebbe funzionare come al solito, solo nel browser moderno di Microsoft anziché nel browser legacy.

Anche con queste raccomandazioni, il 15 giugno potrebbe essere una giornata piuttosto frenetica per le organizzazioni che non si sono preparate di conseguenza per il ritiro di IE.