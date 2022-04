Microsoft Edge: presto una VPN integrata basata su Cloudflare

Microsoft sta testando un servizio simile a una VPN per il suo browser Edge, aggiungendo un nuovo livello di sicurezza e privacy all'esperienza di navigazione.

Una pagina di supporto scoperta di recente sul sito Web di Microsoft descrive in dettaglio la funzione "Microsoft Edge Secure Network", che fornisce la crittografia dei dati e impedisce il tracciamento online, per gentile concessione di Cloudflare.

Sebbene non sia ancora disponibile, la funzionalità Microsoft Edge Secure Network sembra essere di natura simile al servizio 1.1.1.1 di Cloudflare. Questo è essenzialmente un servizio di DNS, che crittografa i dati di navigazione in modo che siano al sicuro da occhi indiscreti, incluso il proprio ISP. Mantiene anche la posizione privata, quindi è possibile usarla per accedere a siti Web con restrizioni geografiche o contenuti bloccati nel proprio paese.

VPN Microsoft Edge: ecco come funzionerà

La modalità rete protetta di Microsoft Edge richiederà l'accesso all'account Microsoft; questo perché il browser tiene traccia della quantità di dati utilizzati in questa modalità.

L'utente ottiene 1 GB di dati gratuiti al mese legati al proprio account Microsoft.

La maggior parte dei servizi VPN tuttavia, non sono gratuiti, quindi questo non dovrebbe sorprendere anche nel caso in questione.

Cloudflare stesso non conserva alcun dato utente di identificazione personale; tutti i dati relativi alle sessioni di navigazione si eliminano ogni 25 ore. Anche le informazioni relative all'utilizzo dei dati vengono cancellate alla fine di ogni periodo mensile.

La pagina di supporto entra in tutti i dettagli del servizio, incluso come abilitarlo, il che suggerisce che dovrebbe essere disponibile nel prossimo futuro.

Molto probabilmente, gli utenti che eseguono le versioni Dev o Canary del browser potranno accedervi per primi, con gli utenti del canale Beta che seguiranno l'esempio. Una volta implementata, la modalità rete protetta sarà facilmente accessibile dal menu a tre punti nell'angolo in alto a destra.

Microsoft Edge non è il primo browser a offrire una sorta di servizio VPN. Opera include da tempo una VPN gratuita ora disponibile anche per Android e Mozilla ha lanciato un servizio VPN a pagamento nel 2020.

Se vuoi essere uno dei primi a provarlo, potresti prendere in considerazione il download di uno dei canali Microsoft Edge Insider, anche se non è ancora dato sapere quando sarà disponibile.