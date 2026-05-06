Stop ai rincari in bolletta: ecco la soluzione per tagliare la spesa per luce e gas a maggio 2026

Per evitare le oscillazioni e i rincari improvvisi del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale è possibile puntare su un'offerta a prezzo fisso. La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Octopus Energy che permette di bloccare il costo dell'energia per i primi 12 mesi dall'attivazione.

Per chi sceglie il fornitore, i prezzi sono bloccati a 0,1298 €/kWh per la luce e a 0,53 €/Smc per il gas. Da segnalare, inoltre, che Octopus taglia anche il costo di commercializzazione ovvero la quota fissa della bolletta, che viene ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. Per l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportati in bolletta.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Octopus Energy rappresenta l'opzione giusta per poter bloccare il prezzo di luce e gas ed evitare rincari in bolletta. Per quanto riguarda l'energia elettrica, infatti, il costo dell'energia viene bloccato a 0,1298 €/kWh con una quota fissa di appena 6 euro al mese. Per il gas, il prezzo si riduce e viene fissato a 0,53 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese.

Per entrambe le forniture, non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli di permanenza. Le offerte sono attivabili direttamente online ed è sufficiente avere i dati dell'intestatario del contratto e il codice univoco che identifica la fornitura, riportato in bolletta, per completare l'attivazione. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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