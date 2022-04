Aggiornamenti Google Chrome pericolosi secondo Defender

Di recente milioni di utenti hanno riscontrato una situazione spiacevole. Nel dettaglio, Microsoft Defender per Endpoint ha definito “pericolosi” gli aggiornamenti Chrome di Google Update a causa del loro aspetto impreciso; si tratta di un falso positivo, nulla di allarmante né di preoccupante, la sicurezza informatica è garantita.

Chrome non è compromesso dunque, era solo un errore di Microsoft Defender.

Come citato in una serie di rapporti raccolti da BleepingComputer, gli amministratori di sistema di Windows stavano riscontrando una situazione in cui Defender for Endpoint stava effettuando gli aggiornamenti (sospetti) di Chrome.

Poco dopo, Microsoft ha chiarito cosa stava succedendo. In una dichiarazione a BleepingComputer, un portavoce ha affermato:

Abbiamo stabilito che si tratta di risultati falsi positivi. Abbiamo subito aggiornato la logica di questo avviso per risolvere il problema che alcuni clienti potrebbero aver riscontrato.

La risposta di Google Chrome

In un avviso relativo al servizio Microsoft 365 Defender, Microsoft si affretta a spiegare che gli avvisi sono generati in modo errato e non a causa di attività dannose.

Gli amministratori potrebbero ricevere un avviso falso positivo per Google Update sui dispositivi monitorati da Microsoft Defender for Endpoints

ha affermato Microsoft.

Il problema è stato risolto nel breve termine ed il servizio è stato ripristinato in modo che gli aggiornamenti vengano eseguiti nuovamente.

Parlando di Defender e falsi positivi, grazie alle notizie recenti è stato scoperto un importante fattore critico. Mentre Microsoft Defender è in genere abbastanza efficace quando si tratta di evitare segnali di pericolo accidentali, fatica offline. Il risultato, rispetto a quasi tutte le altre principali soluzioni antivirus offerte dal mercato.

Secondo i test condotti da AV-Comparatives, i migliori software antivirus come Bitdefender, AVG, Total Defense hanno battuto senza neanche troppi sforzi il prodotto Microsoft quando si trattava di funzionalità di rilevamento offline. Il che significa che per chi non dispone di una connessione Internet stabile, potrebbe vale la pena dare un'occhiata alle alternative all'impostazione predefinita di Redmond per massimizzare la propria sicurezza.