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Luce e gas a prezzo bloccato con Octopus: la mossa giusta contro i rincari

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per evitare rincari, ecco la promo da attivare oggi.
Luce e gas a prezzo bloccato con Octopus: la mossa giusta contro i rincari
Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per evitare rincari, ecco la promo da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 5 mag 2026
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Per contrastare i rincari di luce e gas è necessario scegliere offerte a prezzo fisso che, bloccando il costo dell'energia, garantiscono una protezione dagli aumenti improvvisi che il mercato all'ingrosso potrebbe far registrare.

Per scegliere un'offerta di questo tipo è possibile puntare su Octopus Energy che propone Octopus Fissa 12M per tutti i nuovi utenti. Questa promozione blocca il prezzo fino a 0,1298 €/kWh per la luce e fino a 0,53 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Le condizioni descritte della promozione sono valide per tutti i nuovi clienti che richiedono l'attivazione entro il prossimo 6 maggio (salvo proroghe da parte del fornitore).

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy promo

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con offerte luce e gas a prezzo fisso è possibile ottenere un risparmio concreto sulle bollette, evitando i rischi di aumenti improvvisi che potrebbero colpire il mercato all'ingrosso.

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,53 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito di Octopus e seguire una veloce procedura online. Le offerte indicate sono disponibili senza alcun costo di attivazione e senza vincoli.

Per completare la sottoscrizione online di una delle promozioni di Octopus è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR; questi codici sono presenti in bolletta). Servono anche le coordinate IBAN del conto corrente. Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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