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Internet all'estero con Airalo: ecco come restare connessi spendendo poco

Per avere Internet all'estero è sufficiente attivare un piano eSIM con Airalo: ecco le promozioni da scegliere per restare connessi.
Internet all'estero con Airalo: ecco come restare connessi spendendo poco
Per avere Internet all'estero è sufficiente attivare un piano eSIM con Airalo: ecco le promozioni da scegliere per restare connessi.
Davide Raia
Pubblicato il 10 mag 2026
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Per restare connessi durante un viaggio all'estero basta puntare su Airalo e scegliere una delle sue eSIM, in grado di offrire Giga di traffico dati da utilizzare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

Le offerte sono davvero tante e, in questo momento, è possibile ottenere uno sconto del 15% grazie al codice ESIMTECH15, da aggiungere al momento del pagamento.

Per accedere alle offerte è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Airalo, accessibile tramite il box qui di sotto e scegliere il piano eSIM da attivare, restando connessi anche all'estero.

Accedi qui alle offerte di Airalo

airalo roaming

Come attivare una eSIM con Airalo

La procedura da seguire per attivare una eSIM con Airalo è semplice e veloce. Per prima cosa, infatti, bisogna accedere al sito ufficiale dell'operatore, da cui è possibile utilizzare il motore di ricerca per trovare le offerte disponibili per il Paese o la regione che sarà la meta del proprio viaggio.

A questo punto è sufficiente scegliere il piano eSIM da acquistare, considerando tutte le variabili in gioco. Le proposte di Airalo, infatti, si differenziano per durata, Giga inclusi e, naturalmente, anche per quanto riguarda il costo (scontato del 15% grazie al codice ESIMTECH15).

La procedura è guidata e permette all'utente di poter attivare facilmente il piano desiderato, con tutte le informazioni utili per installare la SIM sul proprio dispositivo (è necessario che lo smartphone supporti le eSIM). La SIM si attiverà in automatico quando lo smartphone si connetterà a una rete compatibile.

Per scoprire tutte le promozioni di Airalo, quindi, è sufficiente seguire il link qui di sotto. In questo modo, è possibile organizzarsi al meglio prima di mettersi in viaggio, andando a scegliere il piano giusto per restare connessi anche all'esteor grazie alle offerte di Airalo.

Accedi qui alle offerte di Airalo

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