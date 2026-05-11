Cloud a vita senza abbonamento: è il momento di puntare su Internxt (-85%)

Il cloud storage a vita rappresenta oggi la soluzione giusta per tantissimi utenti alla ricerca di uno spazio cloud in cui salvare i propri dati. A differenza degli abbonamenti, infatti, un servizio "lifetime" non ha costi ricorrenti e, quindi, può garantire un risparmio enorme nel lungo periodo.

Internxt rappresenta la soluzione giusta per gli utenti che intendono puntare sul cloud a vita: i piani lifetime dell'azienda, infatti, sono ora in sconto dell'85% con la possibilità di ottenere fino a 5 TB. Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Internxt, qui di sotto.

Cloud a vita con Internxt: una promo da non perdere

Scegliendo Internxt è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud a vita senza abbonamento, con costi ridotti e tanti vantaggi aggiuntivi. Si tratta di una soluzione in grado di offrire un risparmio nel lungo periodo, con la possibilità di sfruttare tanto spazio in cloud.

A disposizione dei nuovi utenti ci sono oggi tre opzioni. La prima è rappresentata dal piano da 1 TB, che ora costa 285 euro. C'è poi la versione da 3 TB, disponibile con un costo di 435 euro. A completare le opzioni disponibili troviamo il piano da 5 TB, attivabile con un costo di 585 euro.

Tutti i piani includono una suite di funzionalità avanzate di sicurezza, con la crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, l'autenticazione multi-fattore e la possibilità di condivisione sicura dei file.

In aggiunta, i piani lifetime, senza costi ricorrenti, sono attivabili con un pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal, e hanno 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Gli sconti disponibili sono validi solo per un breve periodo di tempo e solo tramite il sito ufficiale di Internxt.

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