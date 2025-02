Internet all'estero: basta acquistare una eSIM prima di mettersi in viaggio

In vista di un viaggio all'estero, già prima di partire, è utile acquistare una eSIM, da installare sul proprio smartphone e da attivare subito prima di partire, in modo da poter contare su un piano dati attivo nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Si tratta di un sistema semplice e molto vantaggioso, che consente di restare connessi anche all'estero, senza dover acquistare una SIM una volta arrivati sul posto.

La soluzione giusta per acquistare una eSIM per un viaggio all'estero è rappresentata da Saily, operatore di riferimento del settore, che propone una lunga serie di promozioni per l'acquisto di una SIM virtuale con un piano dati per restare connessi all'estero. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily tramite il link qui di sotto.

Come accedere alle eSIM di Saily per un viaggio all'estero

Per acquistare una eSIM Saily bastano pochi minuti. In vista di un viaggio all'estero, è importante acquistare subito la SIM virtuale e poi attivarla prima di partire. La procedura da seguire è la seguente:

per prima cosa è necessario accedere al sito ufficiale di Saily

dalla barra di ricerca nella Home Page bisognerà indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio

a questo punto, si accederà all'elenco completo delle offerte che si differenzieranno sia per durata che per Giga inclusi

Ora non bisognerà fare altro che completare l'acquisto, seguendo la procedura indicata. La eSIM potrà poi essere scaricata sul proprio smartphone (è necessario avere un dispositivo compatibile con le eSIM, in caso contrario Saily rimborserà l'utente). Successivamente, è possibile attivare il piano dati (direttamente dall'app) prima di mettersi in viaggio in modo da poter contare su Internet all'estero. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

