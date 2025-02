I vantaggi di una eSIM durante una vacanza all'estero

La eSIM è una SIM virtuale, tramite la quale è possibile attivare (e utilizzare) un'offerta mobile anche senza avere una SIM fisica. I suoi vantaggi rispetto a una SIM tradizionale sono molteplici, soprattutto quando si va in vacanza all'estero, dal momento che se abbinata ad un determinato servizio consente di eliminare i costi del roaming pagando un importo esiguo.

A distanza di un anno dalla sua presentazione, la eSIM di Saily rappresenta uno dei punti di riferimento per tantissimi viaggiatori a livello globale. Merito delle sue tariffe competitive, della qualità relativa alla connessione nelle aree più remote e della semplicità d'uso.

Perché scegliere la eSIM per una vacanza all'estero

Uno dei vantaggi principali di una eSIM è l'attivazione online nello stesso giorno in cui la si richiede. La procedura è semplice e veloce, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia, rendendo il servizio fin da subito più intuitivo ed efficace rispetto a una SIM classica.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di memorizzare più profili eSIM insieme alla scheda SIM tradizionale (fino a cinque profili, in base al dispositivo in uso). Ciò può tornare utile soprattutto per i professionisti, che magari usano una linea per il lavoro e un'altra per la loro sfera privata.

C'è poi la questione legata al danneggiamento o perdita della carta SIM, un'eventualità non così remota come si potrebbe pensare. E se ciò accade quando si è in vacanza, la beffa sarebbe doppia, dal momento che si andrebbe incontro da subito a un'interruzione del servizio con tutte le conseguenze del caso.

E infine il vantaggio più importante: con una eSIM si può evitare l'acquisto di una seconda SIM fisica in previsione di una vacanza all'estero. Tutto quello che si deve fare è aggiungere un piano internazionale tramite un servizio eSIM, così da avere una connessione funzionante una volta raggiunta la propria destinazione.

La eSIM di Saily offre piani dati a prezzi competitivi in più di 150 Paesi in tutto il mondo, garantendo a ciascun utente una connessione veloce e sicura indipendentemente dal Paese in cui trascorrerà la vacanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.