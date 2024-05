Foto eliminate riapparse su iPhone? La verità sul bug di iOS 17.5

Si torna a parlare di Apple e del bug della foto eliminate riapparse in galleria con iOS 17.5. Un bug in iOS 17.5 che ha causato grande preoccupazione tra gli utenti iPhone. Alcune foto eliminate in passato sono misteriosamente riapparse nella galleria, generando teorie cospiratorie e preoccupazioni sulla privacy. Tuttavia, la verità dietro questo fenomeno è molto meno sinistra e si tratta semplicemente di un bug del sistema.

Contrariamente a quanto affermato da alcune voci diffuse online, Apple non conserva copie segrete delle foto eliminate dagli utenti. Il problema è stato causato da un malfunzionamento del sistema di gestione della memoria di iOS 17.5. La cancellazione delle foto su iPhone segue un processo specifico: quando si elimina una foto, questa non viene realmente cancellata subito, ma viene nascosta dall'interfaccia utente e lo spazio che occupava viene marcato come disponibile per altri file. Questo è un comportamento standard dei sistemi di gestione della memoria.

Gli iPhone utilizzano la memoria NAND, che conserva i dati anche dopo lo spegnimento del dispositivo. Questo permette di recuperare file eliminati fino a quando lo spazio non viene sovrascritto da nuovi dati. Per una cancellazione veramente sicura delle foto e di altri dati, è necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Questo processo sovrascrive tutte le chiavi di crittografia, rendendo i dati irrecuperabili.

Il bug di iOS 17.5 e la soluzione

Il bug in questione è stato introdotto con iOS 17.5. La versione includeva una nuova routine di migrazione che, a causa di un errore, scansionava erroneamente lo spazio di archiviazione alla ricerca di foto eliminate. Questo ha causato il ripristino delle foto che non erano state effettivamente eliminate dal dispositivo ma erano in attesa di essere sovrascritte da nuovi dati. Queste foto "riapparse" non provenivano da server online o backup remoti, ma erano ancora presenti nella memoria del dispositivo.

Apple ha risolto il problema con il rilascio di iOS 17.5.1. Questa versione ha rimosso la routine di scansione errata, prevenendo ulteriori ripristini indesiderati di foto eliminate. Tuttavia, le foto già riapparse non sono state cancellate automaticamente e gli utenti devono eliminarle manualmente dalla cartella "Ricordi" dove erano state spostate dal bug.

È importante sottolineare che questo bug non ha comportato alcuna violazione della privacy. Le foto riapparse erano già presenti sul dispositivo e non sono state recuperate da remoto. Inoltre, non ci sono state fughe di dati o accessi non autorizzati alle foto private degli utenti.