Foto cancellate riappaiono su iPhone dopo l'aggiornamento a iOS 17.5

Nelle ultime ore, alcuni utenti iPhone hanno segnalato un inquietante bug in iOS 17.5 che fa riapparire foto cancellate, anche "anni fa", come se non fossero mai state eliminate. Questo problema è emerso dopo l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo, suscitando preoccupazioni tra gli utenti riguardo alla gestione dei loro dati sensibili.

Diversi utenti su Reddit hanno lamentato che foto eliminate da tempo, alcune persino "piccanti", sono riapparse nell'album "Recenti" dopo l'aggiornamento a iOS 17.5. Un utente ha riferito che circa 300 vecchie foto sono riemerse su un iPad che aveva già cancellato e venduto. Questo fenomeno ha suscitato allarme tra gli utenti, preoccupati per la potenziale esposizione di immagini private e sensibili.

In genere, iOS consente di ripristinare le foto eliminate entro 30 giorni, dopodiché dovrebbero essere cancellate definitivamente. Tuttavia, il bug sembra causare il riemergere di foto anche dopo questo periodo. Questo ha portato molti a chiedersi come funziona realmente il processo di cancellazione su iOS.

Come funziona la cancellazione delle foto su un sistema operativo com iOS?

In termini tecnici, i dati su un computer non vengono mai completamente cancellati fino a quando non vengono sovrascritti con nuovi dati. I sistemi operativi, come iOS, in genere "tagliano" solo i riferimenti ai file cancellati. Questo potrebbe significare che le foto non sono state eliminate correttamente da iOS e sono ancora presenti nello storage del dispositivo, in attesa di essere sovrascritte.

Alcuni utenti ipotizzano che il problema potrebbe essere legato ad iCloud, che potrebbe avere effettuato un backup delle foto cancellate e le stia ora ripristinando per errore. Oltre alle foto, alcune segnalazioni suggeriscono che il problema potrebbe riguardare anche altri tipi di dati, come i messaggi vocali.

Fino ad ora, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al bug. Questo silenzio ha aumentato l'ansia tra gli utenti, che si interrogano sulla reale efficacia dei processi di cancellazione all'interno di iOS e sulla gestione complessiva dei loro dati. In attesa di una soluzione definitiva, Apple è sollecitata a risolvere il bug il prima possibile e a fornire una spiegazione chiara di come è potuto accadere e come si può prevenire in futuro.