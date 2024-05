Apple iOS 17.5.1: risolto il bug delle "foto fantasma" su iPhone e iPad

Apple ha recentemente rilasciato aggiornamenti per iOS e iPadOS per risolvere un fastidioso bug che faceva riapparire vecchie foto cancellate nell'app Foto. Gli utenti avevano segnalato che foto eliminate, anche da anni, riapparivano magicamente dopo l'aggiornamento a iOS 17.5 e iPadOS 17.5. Questo problema sembrava essere causato da un danneggiamento dei dati, creando una notevole frustrazione tra gli utenti che pensavano di aver eliminato definitivamente determinate immagini.

Per risolvere questo problema, Apple ha prontamente rilasciato iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1. Questi aggiornamenti non solo correggono il bug delle foto fantasma, ma includono anche altri miglioramenti e correzioni di bug, migliorando così l'esperienza complessiva degli utenti. L'installazione degli aggiornamenti è semplice: basta andare su Impostazioni, selezionare Generali e poi Aggiornamento software per avviare il processo di aggiornamento.

Oltre alla correzione del bug delle foto, i nuovi aggiornamenti portano diverse novità interessanti. Una delle nuove funzionalità è il supporto per la modalità offline in Apple News+, che permette agli utenti di scaricare articoli e leggerli senza una connessione internet. Questo è particolarmente utile per chi viaggia spesso o ha accesso limitato alla rete.

Tante novità con iOS 17.5.1

Un'altra novità è l'introduzione di un nuovo sfondo chiamato Pride Radiance, che celebra il mese dell'orgoglio LGBTQ+. Questo sfondo colorato e vivace è disponibile per tutti gli utenti che aggiornano i loro dispositivi. Inoltre, Apple ha introdotto un nuovo gioco di puzzle, offrendo un'esperienza divertente e rilassante direttamente sul dispositivo.

Un'altra importante aggiunta è la funzione Cross-Platform Tracking Protection. Questa funzione avvisa gli utenti della presenza di tracker Bluetooth sconosciuti nelle vicinanze, aumentando la sicurezza e la privacy. Apple raccomanda vivamente a tutti gli utenti di aggiornare i loro dispositivi il prima possibile.

Oltre a risolvere il bug delle foto fantasma, questi aggiornamenti includono miglioramenti significativi della sicurezza e altre correzioni di bug che garantiscono un'esperienza d'uso più fluida e sicura. Con il rilascio di iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1, Apple ha affrontato prontamente il fastidioso problema delle foto fantasma, dimostrando il suo impegno per migliorare l'esperienza degli utenti e garantire la sicurezza dei dispositivi.