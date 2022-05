Fedora 36: sono stati risolti i principali bug nel ramo di sviluppo

Qualche giorno fa il team di developer Fedora era stato costretto ad annunciare, per la seconda volta in poche settimane, alla sua community di utenti la posticipazione del rilascio della stable relase di Fedora 36. Dopo una serie di meeting tra i coder ed i vari mantainer del progetto sono riusciti a risolvere le diverse problematiche che affliggevano il ramo di sviluppo della distribuzione. Dunque gli sviluppatori hanno confermato il 10 maggio come data di rilascio della nuova major release.

I piani iniziali prevedevano l'arrivo della nuova incarnazione della distribuzione per il 19 aprile scorso. Tuttavia le problematiche tecniche in cui sono incappati i developer della distribuzione erano davvero seri e riguardano diverse parti "core" della distribuzione. Il ritardo infatti è derivato da una vasta pletora di bug ed imperfezioni molto importanti che riguardavano diversi pacchetti software tra cui anche GNOME Shell, il desktop environment di riferimento di Fedora 36.

Per fare un esempio concreto, uno dei bug di maggiore rilievo era annidato in GNOME Photo. Questo programma in certe situazioni non importava correttamente gli elementi presenti nella directory Foto. Per risolvere questa problematica i beta tester erano costretti a riavviare svariate volte l'applicativo. Nelle build di testing di Fedora 36 era presente anche un fastidiosissimo bug che comprometteva il corretto funzionamento di GNOME Contacts, impedendo la cancellazione dei contatti importati.

Erano riscontrabili inoltre una serie di errori durante gli upgrade di diversi pacchetti base per via di una cattiva integrazione di SELinux (Security-Enhanced Linux), ovvero l'architettura di sicurezza per i sistemi Linux sviluppata da Red Hat, l'azienda che supporta attivamente lo sviluppo di Fedora.

Come se non bastasse poi si verificavano delle continue discussioni delle reti wireless causate da un difetto nell'implementazione del demone delle connessioni. Fortunatamente i coder hanno ormai ultimato e distribuito le patch correttive per tali problemi ed entro la settimana prossima, salvo l'insorgere di ulteriori imprevisti, sarà resa finalmente disponibile la stable release di Fedora 36.