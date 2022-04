Fedora 36: rilascio rimandato per alcuni problemi tecnici

Il team di developer Fedora ha annunciato alla sua community di utenti che il rilascio della versione stabile di Fedora 36 è stato posticipato al 10 maggio. Inizialmente la nuova incarnazione della distribuzione dove vedere la luce il 19 aprile ma per una serie di probabilmente tecniche i coder hanno ritenuto opportuno spostare il tutto al mese prossimo, cosi da avere il tempo di sistemare le diverse questioni in sospeso ancora presenti nel ramo di sviluppo. Il ritardo deriva da una serie di bug e imperfezioni molto importanti che affliggono diversi pacchetti software tra cui anche GNOME Shell, ovvero l'ambiente grafico di riferimento di Fedora 36. I programmatori sperano di rilasciare delle patch a breve con i relativi bugifx.

Nel dettaglio uno dei bug di maggiore rilievo riguarda GNOME Photo, che in determinati contesti non visualizza correttamente la directory Foto o gli elementi presenti al suo interno. Per risolvere questa situazione è necessario riavviare diverso volte l'applicativo, ovviamente tale situazione è ammissibile in una stable release. Nella build di testing di Fedora 36 è presente anche un fastidiosissimo bug che impedisce a GNOME Contacts di cancellare i contatti importati dall'utente.

Altro problema serissimo riguarda alcuni pacchetti "core" di Fedora che non riescono ad essere aggiornati a causa di alcuni errori presenti in SELinux (Security-Enhanced Linux) ovvero l'architettura di sicurezza per i sistemi Linux sviluppata da Red Hat, l'azienda che supporta attivamente lo sviluppo di Fedora.

Inoltre sono presenti anche dei bug nei componenti software che gestiscono la connessione wireless. La rete WIFI infatti viene disconnessa senza alcuna motivazione e ci sono questioni anche con il supporto alla funzione di secure renegotiation.

I coder della distribuzione ed i vari mantainer e contributori sono all'opera per sistemare al più presto tali problematiche. Inoltre è previsto per giorno 5 maggio un meeting tra i principali developer per fare il punto della situazione. Nel caso fosse necessario in tale riunione potrebbe anche essere decisa una nuova posticipazione della versione stabile.