eSIM per l'estero: la prima è gratis con Airalo

Se stai pianificando una vacanza al di fuori dei confini dell'Unione europea, si pone il problema di come avere Internet senza pagare i costi esorbitanti del roaming. La soluzione più semplice e allo stesso tempo conveniente è sottoscrivere una eSIM per l'estero, assicurandoti prima che il tuo smartphone sia compatibile con l'installazione di una SIM virtuale.

Dopo varie ricerche in Internet sei arrivato alla stessa conclusione? In caso affermativo, ti segnaliamo la possibilità di ottenere una eSIM per viaggi internazionali gratis con Airalo, una delle migliori compagnie del settore, con pacchetti dati eSIM per oltre duecento Paesi stranieri. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come avere la prima eSIM Airalo gratis

Ecco tutti i passaggi da seguire per ottenere una eSIM per l'estero di Airalo gratis.

Collegati a questa pagina del sito ufficiale Airalo. Premi sul bottone Come ottenere la tua eSIM gratis. Nel banner che compare a centro pagina fai clic su Mostra le destinazioni valide. Seleziona il Paese dove andrai in vacanza da una lista di oltre 200 nazioni (ipotizziamo la Cina). Nella schermata successiva comparirà in primo piano la eSIM di benvenuto gratis della validità di 1 giorno con 1 Giga di dati mobili. Premi sul tasto Acquista per proseguire. Completa la registrazione di un nuovo account Airalo, inserendo i tuoi dati, l'indirizzo e-mail e la password. Termina la procedura di check-out per ricevere la eSIM gratis direttamente sul tuo telefono.

Se hai bisogno di più Giga, potrai poi acquistare un pacchetto di ricarica tramite la sezione Le mie eSIM dall'app ufficiale Airalo. Prendendo sempre come esempio la Cina, una eSIM da 10 Giga, con una validità di 30 giorni, costa 26 euro. Nel caso tu voglia Giga illimitati, invece, puoi fare affidamento sulla eSIM con dati illimitati per 10 giorni da 32,50 euro. Vai sul sito di Airalo per verificare piani e località disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.