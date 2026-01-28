Devi viaggiare all'estero? Con Airalo hai Internet senza roaming

Hai programmato una vacanza all'estero da tempo oppure stai organizzando un viaggio last minute o una trasferta di lavoro? Airalo è una delle soluzioni migliori per avere connessione a Internet immediata e senza costi folli.

Fuori dai confini europei, il roaming tradizionale può far lievitare le tariffe in modo imprevedibile. Per evitare brutte sorprese, le offerte di Airalo consentono di navigare all'estero tramite eSIM. Ma come funziona? Andiamo a scoprirlo.

Come funziona Airalo e perché conviene in viaggio

Durante uno spostamento internazionale, Internet serve per varie ragioni: orientarsi, comunicare, gestire prenotazioni o lavorare a distanza. Airalo permette di accedere alle reti mobili locali in oltre 200 Paesi, eliminando la necessità di acquistare SIM fisiche o di collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche (spesso poco affidabili). I piani dati partono da circa 4 euro e sono studiati per adattarsi a soggiorni brevi, viaggi lunghi o itinerari complessi.

La tecnologia alla base del servizio è la eSIM, una SIM virtuale che si installa direttamente su dispositivi compatibili come smartphone, tablet o laptop. Non c'è nulla da inserire o sostituire: l'attivazione richiede pochi minuti e la connessione è subito pronta. Al termine dei giga inclusi o della validità del piano, è possibile rinnovare tutto direttamente dall'app.

L'app Airalo è il vero centro di controllo del servizio: consente di acquistare la eSIM prima della partenza, monitorare il consumo dei dati, ricaricare il traffico e verificare lo stato della connessione in tempo reale. L'interfaccia è guidata e intuitiva, adatta anche a chi non è particolarmente esperto. In caso di necessità, è disponibile un'assistenza clienti attiva 24/7 e in più lingue.

Con Airalo si paga esclusivamente il pacchetto dati scelto, senza costi aggiuntivi di roaming. In più, ogni acquisto consente di accumulare Airmoney, con un cashback iniziale del 5% che può salire fino al 10%. Invitando un amico che effettua un acquisto, entrambi ricevono anche 3 euro di credito.

Per ottenere le promozioni in corso basta andare sul sito di Airalo.

