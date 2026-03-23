Octopus rivede le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso

Octopus Energy ha rivisto le tariffe luce e gas dell'offerta che prevede il costo della materia prima bloccato per dodici mesi. Con i nuovi prezzi la luce è disponibile a 0,1397 euro/kWh, invece il gas si attesta a 0,51 euro/Smc.

Restano invariati i costi di commercializzazione: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, con una quota annuale rispettivamente pari a 72 euro e 84 euro. Le tariffe appena indicate sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura a prezzo fisso con Octopus entro il 23 marzo.

Le tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 23 marzo

Ricapitolando, ecco le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

0,1397 euro/kWh : costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi 6 euro al mese: costo di commercializzazione (quota annua pari a 72 euro)

Gas

0,51 euro/Smc : costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi 7 euro al mese: costo di commercializzazione (quota annua pari a 84 euro)

Per quanto riguarda gli altri costi indipendenti dal fornitore, vi sono le spese legate alla gestione e al trasporto del contatore, le imposte, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema.

Al di là delle tariffe concorrenziali, uno dei principali vantaggi di Octopus è poter richiedere la tariffa più bassa della luce e/o del gas in qualsiasi momento, anche quando è terminato il primo anno. Un ulteriore pro è la trasparenza dei costi in bolletta, che per inciso è una delle più semplici da leggere, elemento questo ritenuto importante da un numero crescente di persone, soprattutto da chi è reduce da una cattiva esperienza con il proprio fornitore energetico.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili alla pagina che segue, raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.