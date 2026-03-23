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La eSIM di Airalo in offerta con un codice esclusivo: l'opzione perfetta per viaggiare

La rivoluzione digitale per i tuoi viaggi all'estero ti sta aspettando.
La eSIM di Airalo in offerta con un codice esclusivo: l'opzione perfetta per viaggiare
La rivoluzione digitale per i tuoi viaggi all'estero ti sta aspettando.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 23 mar 2026
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Airalo è un servizio di eSIM che si rivela fondamentale se stai organizzando un viaggio all'estero al di fuori dei confini dell'Unione Europa dove le tariffe per il roaming diventano estremamente salate e sei costretto a rimediare con WiFi pubblici o SIM locali. In questo modo ti risparmi la fatica e, grazie a una copertura globale in oltre 200 paesi, avrai un piano internet a prezzi convenienti per il tuo prossimo viaggio. Usando un codice sconto esclusivo, a cui puoi accedere già con il bottone qui sotto, riceverai il 15% di sconto sulla tua prima eSIM.

Ottieni la tua eSIM con uno sconto

Airalo è davvero semplice da usare e ti mette a disposizione pacchetti flessibili per accedere alle reti mobili ovunque tu sia, restando connesso in totale sicurezza, con la migliore velocità possibile e senza spendere troppo. Potrai scegliere una copertura per un singolo paese, un'intera regione geografica o addirittura il mondo intero a seconda delle tue esigenze.

Ogni pacchetto dati include una quantità di giga valida per un determinato periodo di tempo, ma potrai scegliere anche piani con dati illimitati o pacchetti completi che includono persino chiamate e messaggi. L'installazione è immediata perché fai tutto online e potrai attivare la tua eSIM ancora prima di salire sull'aereo per avere la connessione pronta al tuo arrivo.

Ottieni la tua eSIM con uno sconto

La gestione è infine smart tramite apposita app, disponibile sia per iOS che per Android, da cui acquistare comodamente nuove eSIM, gestire i piani attivi e ricaricare i dati in caso di esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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