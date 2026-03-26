Amazon Music Unlimited: l'offerta dei 3 mesi gratis è in scadenza

Il servizio di abbonamento musicale premium Amazon Music Unlimited in occasione del Festival di Sanremo aveva lanciato una nuova iniziativa che permetteva ai nuovi iscritti di beneficiare di un periodo d'uso gratuito di 3 mesi. L'offerta è ancora valida, ma il tempo sta per scadere: l'ultimo giorno utile per approfittare della promo è infatti fissato al 2 aprile.

Amazon Music Unlimited include più di 100 milioni di canzoni, podcast senza pubblicità, skip illimitati, l'ascolto di un audiolibro al mese e l'audio spaziale. Inoltre, è possibile scaricare le proprie canzoni preferite per poi riascoltarle in un secondo momento con più calma anche offline.

Gli artisti più popolari del momento su Amazon Music Unlimited

A distanza di un mese, l'effetto Sanremo 2026 si fa ancora sentire. Al primo posto degli artisti più popolari di Amazon Music Unlimited in Italia figura Samurai Jay, autentica rivelazione dell'ultimo Festival grazie al suo brano Ossessione, che nonostante non sia stato premiato durante la kermesse sanremese è riuscito a diventare da subito uno dei più ascoltati in rete e in radio.

Sempre da Sanremo continua a riscuotere grande successo anche il vincitore Sal Da Vinci, che con il suo brano Per sempre sì non ha soltanto trionfato alla 76^ edizione del Festival, ma si presenterà a maggio sul palco dell'Eurovision Song Contest rappresentando tutta l'Italia. A proposito poi di sorprese, il secondo classificato Sayf rimane una delle più piacevoli novità nel panorama musicale italiano.

Infine, la primavera appena cominciata vede di nuovo come protagonista Annalisa: dopo aver sbaragliato la concorrenza negli ultimi anni, l'ex allieva di Amici continua a non sbagliare un colpo, come dimostra il suo ultimo singolo Canzone Estiva, di cui tutti parlano da giorni sia sui social che in televisione, disponibile all'ascolto anche su Amazon Music Unlimited.

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