Da Babbel 50% di sconto sul piano di 12 mesi (offerta a tempo limitato)

La piattaforma online di apprendimento per le lingue straniere Babbel offre per un periodo di tempo limitato il 50% di sconto sul piano di 12 mesi e il 25% di sconto su quello da 6 mesi, con prezzi a partire da 7,99 euro al mese.

Ogni piano di Babbel include tutte le lingue che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti: dall'inglese allo spagnolo, dal tedesco al francese, dal portoghese al norvegese, e così via. L'elenco delle lingue è lungo, la cosa più importante da sapere però è che queste rimangono disponibili durante qualsiasi momento del piano.

Tempo che può essere esteso all'infinito scegliendo il piano Lifetime, disponibile al prezzo di 299,99 euro. In questo caso è richiesto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali che invece necessitano di un pagamento ricorrente, anche quando magari si ha meno tempo di studiare o non si ha proprio voglia di farlo (può capitare).

Tutti i piani, inoltre, beneficiano della garanzia di rimborso di 20 giorni. Nell'eventualità, quindi, che il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, se si considera che l'ormai collaudato metodo Babbel non coincida con quelle che sono le proprie attitudini, allora è possibile richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dalla data di acquisto.

Con Babbel è possibile imparare una o più nuove lingue nel giro di poco tempo, grazie a un metodo che ha funzionato già per milioni di studenti virtuali della piattaforma, come testimoniano le recensioni disponibili online. Un metodo di studio che porta le persone a iniziare a conversare in una nuova lingua in pochi giorni, seguendo un ritmo basato su quelli che sono da una parte i propri interessi e dall'altra i propri orari.

L'offerta attualmente in corso, grazie alla quale è possibile risparmiare il 50% sul piano di 12 mesi, è valida per un periodo di tempo limitato.

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