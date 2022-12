Creare uno shop online: ecco come fare in pochi minuti

Pensi che creare un sito Web di e-commerce sia un'impresa difficile? Non lo è quando disponi degli strumenti giusti e puoi contare su un partner affidabile capace di supportarti in operazioni delicate, come quelle che coinvolgono ordini e pagamenti.

In questo breve video, appena dieci minuti, scoprirai come sia possibile creare velocemente uno shop online utilizzando il CMS Open Source WordPress e il suo plugin per il commercio elettronico WooCommerce:: entrambe soluzioni gratuite e open source.

Con questi strumenti sarai in grado di realizzare uno store completo, definirne lo stile grafico con un template, inserire i tuoi prodotti corredati da descrizioni e immagini, così come gestire tutti gli aspetti che riguardano le scorte di magazzino, ordini, tassazione, spedizione, promozioni e scontistica.

Per quanto riguarda il checkout, la fase dell'acquisto in cui un utente diventa un cliente, scoprirai i vantaggi di XPay, il gateway di pagamento di Nexi che permette di ricevere rapidamente pagamenti digitali tramite più di 30 metodi differenti, inclusi i più diffusi circuiti internazionali e di mobile payment.

Nexi XPay: cos'è e come funziona

In questo video ti proponiamo l'esempio di un e-commerce basato su WordPress e WooCommerce, ma Nexi XPay ha il vantaggio di poter essere integrato facilmente con pochi click in tutte le principali piattaforme di e-commerce. Ciò è possibile grazie ad una serie di plugin gratuiti per Magento, OpenCart, Shopify, Virtuemart, Zen Cart, OsCommerce, ItaliaOnline e tanti altri servizi dedicati al commercio elettronico.

XPay è disponibile in due versioni, "Easy" e "Pro", che offrono caratteristiche differenti in modo da adattarsi alle specifiche esigenze di vendita. XPay Easy ti offre una soluzione semplice se desideri ricevere pagamenti online in sicurezza e in qualsiasi modalità, XPay Pro è invece una soluzione avanzata e personalizzabile al 100% per soddisfare necessità specifiche, indipendentemente dalla dimensione della propria attività.

Il servizio supporta diverse modalità per i pagamenti, il "Pagamento semplice" è ad esempio ideale per permettere ad un e-commerce di ricevere pagamenti senza la preoccupazione di dover gestire personalmente i dati sensibili del cliente. Ma sono supportati anche i pagamenti OneClick, per gli acquisti rapidi tramite dati già memorizzati, pagamenti ricorrenti e pagamenti multivaluta.

Se vuoi mettere alla prova le potenzialità della soluzione di pagamento XPay, Nexi ti dà la possibilità di abilitare un'area di test prima della pubblicazione dello shop online, in questo modo potrai verificare il buon esito dei pagamenti in entrata per poi cominciare subito a vendere in sicurezza.

Nexi ti offre inoltre un backoffice completo con cui visualizzare l'elenco esportabile dei pagamenti ricevuti. Questi ultimi possono essere filtrati in base a diversi criteri tra cui periodo d'acquisto, cliente, circuito e valuta. È poi disponibile il dettaglio espandibile degli ordini utile per le analisi di business.

Se lo desideri, il backoffice può essere collegato anche alla gestione clienti e alla fatturazione elettronica, avrai sempre sotto controllo tutti gli aspetti dell'attività di vendita.

Iscriviti al gruppo FB Nexi Dev Community e guarda il video completo!