Con Saily niente roaming all'estero: con questo coupon 15% di sconto

Restare connessi all'estero non è più un problema grazie a Saily, la piattaforma che consente di utilizzare piani dati prepagati validi in oltre 200 Paesi del mondo.

Con questa soluzione digitale non occorre sostituire la SIM fisica, affrontare i costi del roaming o acquistare una scheda locale: tutto funziona in modo virtuale e trasparente, con pacchetti di traffico e tariffe chiare fin da prima della partenza. In più, attivando il servizio con il codice promozionale BLAZE15 si ottiene subito uno sconto del 15%. Per approfittarne vai sul sito ufficiale di Saily .

Come funziona la eSIM di Saily

Il sistema è progettato per essere immediato e intuitivo. È sufficiente verificare che lo smartphone supporti le eSIM (tutti i modelli di ultima generazione lo fanno) per avere a disposizione una scheda digitale valida in tutte le destinazioni offerte. Attraverso l'app ufficiale di Saily si seleziona il Paese in cui ci si recherà, si sceglie il piano dati più adatto e si installa la eSIM sul dispositivo seguendo le istruzioni guidate.

L'attivazione avviene automaticamente al momento dell'arrivo, permettendo di collegarsi subito a internet senza affidarsi a connessioni Wi-Fi pubbliche o rischiare costi imprevisti con l’operatore mobile.

La stessa eSIM può essere utilizzata anche per viaggi successivi: basterà aggiungere nuove destinazioni direttamente dall'app, senza dover cambiare scheda. Inoltre, Saily invia notifiche quando viene raggiunto l'80% del traffico disponibile, offrendo la possibilità di estendere la copertura con pacchetti regionali o globali.

Con questa soluzione, viaggiare diventa più semplice e sicuro: si ha sempre accesso a internet con costi trasparenti e senza complicazioni tecniche. Grazie alla promozione attiva con il codice promozionale BLAZE15, è possibile risparmiare fin da subito e gestire ogni spostamento con la certezza di restare sempre connessi.

