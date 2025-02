Con Maya puoi avere una eSIM per non pagare il roaming all'estero

Maya è il servizio di eSIM che ti permette di non pagare più i fastidiosi costi di roaming all'estero. Lo attivi online, personalizzi il piano dati a seconda delle tue esigenze ed è subito pronto ad essere utilizzato. Funziona in oltre 200 paesi, non devi cambiare SIM o cercare un WiFI: sarai subito connesso al tuo arrivo.

eSIM di Maya: connessione veloce in più di 200 paesi

Maya eSIM ti garantisce una connessione dati 4G o addirittura 5G in oltre 200 paesi in tutto il mondo: come detto in apertura, non dovrai cambiare SIM né cercare una rete WiFi, ma si tratta di una vera e propria SIM virtuale che si installa nel tuo telefono e ti permette di avere una connessione dati veloce e sicura per il paese in cui ti trovi.

Si attiva immediatamente oppure puoi programmarne l'uso per una data futura, così quando atterri in aeroporto sarai già connesso senza stress: non dovrai cercare di fare una SIM locale né tentare di capire quanto andresti a pagare di roaming.

Maya infatti non presenta nessuna sorpresa in bolletta, ma solo piani dati trasparenti e senza vincoli personalizzati per te a seconda delle esigenze che andrai tu a indicare. Ideale se viaggi spesso per lavoro o per piacere, puoi attivarla subito online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.