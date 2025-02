Con la eSIM Maya non dovrai più acquistare SIM locali quando viaggi all'estero

Maya è il servizio che ti offre internet veloce, senza costi nascosti e senza dover cambiare SIM tutte le volte che viaggi all'estero. Copre oltre 200 paesi e potrai goderti 4G e addirittura 5G illimitato ovunque tu sia senza spendere una fortuna per il roaming.

Come funziona la eSIM di Maya: internet veloce e senza limiti

L'attivazione della eSIM Maya è istantanea: ti basta scaricare l'applicazione e, se hai uno smartphone sbloccato con supporto eSIM, sia iPhone che Android, potrai installare il tuo piano in pochi secondi senza il bisogno di una SIM fisica.

Un vantaggio importantissimo è la flessibilità dato che puoi attivare più piani contemporaneamente senza dover rinunciare a quella principale: quindi, se hai bisogno di un piano dati per l'estero, Maya si occuperà di tutto senza modificare numero o il tuo operatore. I piani possono essere abilitati e disabilitati a seconda delle tue esigenze.

E la qualità della connessione? Sempre al top, perché Maya funziona selezionando automaticamente la rete migliore tra oltre 400 operatori globali garantendoti una copertura stabile e la massima velocità in ogni destinazione.

Perfetta per dire addio ai costi esorbitanti del roaming e per viaggiare con internet veloce, illimitato e senza interruzioni, Maya è la scelta giusta per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.