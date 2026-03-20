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Energia a prezzo bloccato: la proposta di Octopus per luce e gas

Risparmiare oggi sulla bolletta di luce e gas sembra impossibile, ma con Octopus non è una chimera: ecco le tariffe del momento.
Energia a prezzo bloccato: la proposta di Octopus per luce e gas
Risparmiare oggi sulla bolletta di luce e gas sembra impossibile, ma con Octopus non è una chimera: ecco le tariffe del momento.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 20 mar 2026
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Il mercato dell'energia sta attraversando una fase particolarmente instabile, influenzata da tensioni internazionali e cambiamenti geopolitici che possono incidere direttamente sui costi in bolletta.

In un contesto del genere, scegliere una tariffa a prezzo fisso è una soluzione efficace per proteggersi da eventuali aumenti, sia nei mesi più freddi che durante l’estate.

Tra le opzioni disponibili si distingue Octopus Fissa 12M di Octopus Energy, una tariffa che consente di mantenere invariato il costo di luce e gas per un anno intero. Al termine dei 12 mesi, è comunque possibile accedere alle condizioni più vantaggiose disponibili in quel momento, mantenendo una buona flessibilità nella gestione del contratto.

Vai all'offerta di Octopus

Dettagli delle tariffe Octopus e vantaggi

Per quanto riguarda l'energia elettrica, la proposta prevede un prezzo della materia prima in modalità monoraria, quindi identico in qualsiasi momento della giornata e della settimana, pari a 0,1353 €/kWh.

Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per chi utilizza gli elettrodomestici senza dover concentrare i consumi in specifiche fasce orarie. A questo si aggiunge una quota fissa mensile per la gestione del servizio pari a 6 euro.

Anche sul fronte del gas, le condizioni risultano chiare e definite: il costo della materia prima è fissato a 0,49 €/Smc, a cui si aggiunge un contributo mensile di commercializzazione di 7 euro.

L'attivazione della tariffa avviene generalmente entro un periodo compreso tra uno e due mesi ed è gestita interamente dal fornitore, senza interruzioni nella fornitura di energia.

Una volta concluso il periodo di prezzo bloccato, l'utente può scegliere liberamente come proseguire, optando per un nuovo piano a prezzo fisso oppure per una tariffa indicizzata. Questa possibilità consente di adattare il contratto alle proprie esigenze future, continuando a ottimizzare i costi nel tempo.

Per approfittare dell'offerta in corso basta andare sul sito di Octopus.

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