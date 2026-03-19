Da Octopus luce e gas ora costano meno: le tariffe valide fino al 19 marzo

Il fornitore energetico Octopus ha abbassato il costo della materia prima Luce e Gas per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran: gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 19 marzo potranno bloccare il prezzo a 0,1353 euro/kWh per la luce e 0,49 euro/Smc per il gas, quando fino a pochi giorni fa erano rispettivamente a 0,1354 euro/kWh e 0,54 euro/Smc.

Per quanti stavano aspettando una diminuzione delle tariffe luce e gas è dunque un'occasione, a maggior ragione perché i clienti Octopus hanno la libertà di scegliere poi la tariffa più bassa quando disponibile, anche al termine dei primi dodici mesi. La sottoscrizione avviene direttamente online, con il passaggio da un fornitore all'altro che viene gestito in automatico dal nuovo.

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al 19 marzo

Riepiloghiamo quindi quanto detto all'inizio, presentando una breve panoramica dei costi legati alla luce e al gas della nuova offerta a prezzo fisso di Octopus, con i prezzi che rimarranno validi fino alla mezzanotte di giovedì 19 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

0,1353 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi 6 euro al mese (cioè 72 euro l'anno): costo di commercializzazione

Gas

0,49 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi 7 euro al mese (cioè 84 euro l'anno) costo di commercializzazione

Rimangono sempre validi i costi indipendenti dal fornitore, che concorrono all'importo finale visualizzato in bolletta. Tra questi si annoverano le imposte, le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, più gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Infine, Octopus offre un'eccellente trasparenza dei costi e una semplicità nella lettura della bolletta ben superiore alla media. Quest'ultimo non è un aspetto banale, dal momento che sono tanti gli italiani che si lamentano del fatto che la lettura della propria bolletta non sia fatto semplice, anzi.

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