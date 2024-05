Apple: rilasciati iOS 17.5 e macOS 14.5

Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti per quasi tutti i suoi dispositivi tra cui gli attesi iOS 17.5 e macOS 14.5, portando miglioramenti e nuove funzionalità, oltre che correzioni di classici bug. Cross-Platform Tracking Protection è una nuova funzione - una delle principali novità - che avvisa gli utenti se un tracker Bluetooth compatibile che non possiedono si sta muovendo con loro. Questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione della privacy degli utenti.

Apple News+, invece, ha introdotto un nuovo gioco di parole chiamato Quartiles, che fa parte di una tendenza più ampia delle organizzazioni giornalistiche di utilizzare i giochi per attirare nuovi lettori. Oltre a Quartiles, gli utenti possono anche "divertirsi" e tenere impegnata la mente con Crossword e Mini Crossword, con la possibilità di tenere traccia delle statistiche dei giocatori e dei flussi di vittorie. Le schede Today+ e News+ si caricano anche senza connessione a Internet.

Non solo iOS 17.5 e macOS 14.5: anche i dispositivi più vecchi si aggiornano in casa Apple

Anche alcuni dei sistemi operativi più vecchi di Apple hanno ricevuto aggiornamenti di sola sicurezza, garantendo la protezione continua dei dispositivi più datati. Gli aggiornamenti includono iOS 16.7.8 e iPadOS 16.7.8, macOS Ventura 13.6.7 e Monterey 12.7.5. Questi aggiornamenti saranno probabilmente gli ultimi importanti per i sistemi operativi attuali di Apple prima della Worldwide Developers Conference di quest'anno, che si terrà il 10 giugno.

In questa occasione, Apple dovrebbe presentare i suoi prossimi sistemi operativi principali per l'autunno, con un focus sulle funzioni di intelligenza artificiale generativa, tra cui alcune basate su ChatGPT e un assistente Siri più capace. Dopo la recente pubblicazione del Samsung Galaxy S24 e di diversi dispositivi Samsung integrati direttamente con l'AI, anche Apple sta andando in quella direzione e dunque non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito.

E dunque, Apple si aggiorna e lo fa rilasciando iOS 17.5 e macOS 14.5 che, oltre a correggere bug e ad implementare migliorie varie si focalizzano su due nuove feature: Cross-Platform Tracking Protection e Apple News+.