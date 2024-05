Anthropic porta l'AI di Claude anche in Europa

Anthropic ha annunciato il rilascio europeo di Claude, assistente AI sviluppato dalla compagnia stessa. Il comunicato è passato un po' sotto silenzio nelle ore in cui OpenAI ha presentato il nuovo modello generativo GPT-4o, evoluzione di GPT-4, rendendolo gratuito per tutti. Vale però la pena di segnalare lo sbarco nel Vecchio Continente di uno strumento alternativo finalizzato a potenziare la creatività e la produttività umana.

Claude: l'AI alternativa

Nello specifico gli utenti europei, compresi quelli italiani, potranno avere accesso a tutte le principali piattaforme del progetto:

Claude.ai: è il sito Web che permette di utilizzare l'assistente AI tramite un comunica browser Web. Per utilizzarlo è necessario iscriversi al servizio.

L'applicazione di Claude per iOS e ipadOS: una soluzione gratuita per i dispositivi mobile e i tablet di Apple. Per il momento, a differenza di piattaforme come ChatGPT e Perplexity, non è ancora disponibile un'applicazione per il sistema operativo Android.

Il piano Claude Team: una formula dedicata ai contesti aziendali che supporta lo sviluppo in ambito collaborativo, offre un elevato livello di sicurezza nel trattamento dei dati e consente di accedere agli aggiornamenti più recenti dei modelli addestrati da Anthropic.

I piani Pro e Team

Per quanto riguarda le localizzazioni Claude è in grado di comprendere input formulati in Francese, Tedesco, Spagnolo e Italiano, oltre che in altre lingue parlate in Europa. Il piano Claude Pro, che funziona in modo simile a ChatGPT Plus di OpenAI, viene proposto a 18 euro al mese più IVA. Grazie ad esso si possono sbloccare tutti i modelli disponibili tra cui anche Claude 3 Opus, rilasciato lo scorso marzo, che rappresenta un'evoluzione rispetto ai più limitati Haiku e Sonnet.

Il piano Team, simile invece a ChatGPT Enterprise, viene proposto al prezzo di 28 euro più tasse al mese per ciascun utente. Per accedere ad esso è comunque necessario attivare almeno 5 postazioni.