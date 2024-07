Arc Browser ottiene blocco degli annunci nativo

The Browser Company ha rivelato una serie di funzionalità che saranno presto disponibili su Arc Browser. In un'e-mail che annuncia il programma Early Bird (sostanzialmente un programma interno per Arc Browser), gli sviluppatori hanno rivelato che i futuri aggiornamenti introdurranno un blocco pubblicitario nativo. Inoltre, saranno introdotte anche funzionalità di prevenzione del tracciamento degli utenti e rimozione automatica del banner dei cookie. Come riportato dalla redazione di Neowin, nel messaggio di Arc si legge: “Crediamo che un Internet più pulito sia un Internet migliore. Uno senza popup, pubblicità e banner che impediscono di concentrarsi sulle cose che contano di più. Con la transizione di Chrome a Manifest V3, molti di voi ci chiedevano come intendiamo mantenere Arc libero dal disordine. Bene, ottime notizie! Mateusz, Omar, Brian, Andrzej e Miko stanno lavorando duramente per offrirti Ad Block nativo. È ancora in cottura, ma stiamo aggiungendo gli ultimi ritocchi”.

Arc Browser: in arrivo il nuovo programma Arc Early Birds

Le funzionalità native di blocco degli annunci non sono ancora disponibili. Tuttavia, dovrebbero arrivare nel programma Early Bird prima che vengano rilasciate ufficialmente. Gli utenti possono iscriversi al programma di anteprima dal sito ufficiale Arc e cliccando su "Unisciti alla nostra prossima coorte". In seguito, basterà inserire le proprie informazioni. Gli sviluppatori chiederanno anche di inserire accedere al proprio account Arc e il proprio livello di conoscenza tecnica. Sempre come riportato nell’e-mail: “Questa settimana lanceremo Arc Early Birds, un programma comunitario per i membri che desiderano aiutarci a testare e mettere a punto le versioni più recenti di Arc prima del loro rilascio pubblico”.

Arc Browser è disponibile per il download dal sito web ufficiale. Al momento può essere scaricato solo su dispositivi Windows 11 e macOS. The Browser Company promette di aggiungere il supporto per Windows 10 nel prossimo futuro. Tuttavia, attualmente non è stata indicata una data esatta per il rilascio del browser sul vecchio sistema operativo.