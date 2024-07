Google Gemini è ora alimentato dal nuovo modello 1.5 Flash

Big G ha annunciato nuovi aggiornamenti Gemini per gli utenti di tutto il mondo. Questi includono un assistente AI migliorato, l'espansione di Gemini in Google Messaggi e altro ancora. In precedenza, l'assistente di chat Google Gemini era basato sul modello Gemini 1.0 Pro. Con il recente aggiornamento, Big G sostituisce Gemini 1.0 Pro con il più recente modello Gemini 1.5 Flash. Questo nuovo modello offre velocità ed efficienza migliorate rispetto al modello 1.0 Pro. Inoltre, 1.5 Flash supporta una finestra di contesto lunga 32k, che è quattro volte più grande della lunghezza del contesto di 8k del modello precedente.

La finestra di contesto più lunga consente agli utenti di includere una grande quantità di dati in un singolo prompt. Google promette anche una migliore qualità e accuratezza della risposta complessiva con il nuovo modello Flash 1.5. Inoltre, Google Gemini 1.5 Flash offre prestazioni migliori nella sintesi, nell'estrazione di dati da documenti e tabelle lunghi e altro ancora. Ciò grazie all'addestramento di Gemini 1.5 Pro tramite un processo chiamato distillazione.

Google Gemini: come funziona l’assistente sull’app messaggi

Oltre al nuovo modello, gli utenti possono ora accedere a informazioni aggiuntive sugli argomenti direttamente nelle risposte. Google visualizzerà i link ai contenuti di supporto alla fine di un paragrafo, in modo simile a come fa Copilot di Microsoft. Questi link aiuteranno gli utenti a esplorare ulteriormente le risposte fornite da Gemini. Infine, Google sta estendendo la disponibilità di Gemini in Google Messages allo Spazio economico europeo, al Regno Unito e alla Svizzera. Gemini in Google Messages consente agli utenti di scrivere bozze di messaggi, discutere idee, pianificare eventi e altro ancora all'interno dell'app Google Messages. Per utilizzare l’assistente AI basta aprire l'app Google Messages sul proprio smartphone Android, toccare la chat con Gemini (oppure Avvia chat e poi ​​Gemini). Tuttavia, è bene ricordare che, ad oggi, non è possibile accedere a Gemini in Google Messages con un account Google gestito da Family Link o con un account Google Workspace.