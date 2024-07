Microsoft: possibile migliorare Phi-3-mini e Phi-3-medium su Azure

Ad aprile, Microsoft ha annunciato la famiglia di SLM (Small Language Models) Phi-3, che offre grandi prestazioni a basso costo e con bassa latenza. Phi-3-mini è un modello di linguaggio da 3,8 B disponibile in due varianti di lunghezza del contesto, token da 4K e 128 K. Inoltre, Phi-3-medium è un modello di linguaggio da 14 B, disponibile anche nelle stesse due varianti di lunghezza del contesto. L’azienda di Redmond ha annunciato che sia Phi-3-mini che Phi-3-medium potranno essere perfezionati su Azure. Ciò consente agli sviluppatori di migliorare le prestazioni del modello di base per diversi casi d'uso. Ad esempio, si potrebbe perfezionare il modello Phi-3-medium per il tutoring degli studenti. Inoltre, qualcuno potrebbe creare un'app di chat basata su un tono o uno stile di risposta particolare. Organizzazioni leader come Khan Academy stanno già utilizzando il modello Phi-3 in applicazioni di intelligenza artificiale nel mondo reale.

Microsoft: rilasciata anche funzionalità Models-as-a-Service

L’azienda di Redmond ha inoltre annunciato la disponibilità generale della funzionalità Models-as-a-Service (endpoint serverless). Come previsto, il modello Phi-3-small è ora disponibile tramite un endpoint serverless. Ciò consente a chiunque di sviluppare rapidamente applicazioni AI senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Anche Phi-3-vision, il modello multimodale disponibile tramite il catalogo dei modelli AI di Azure, sarà presto disponibile tramite un endpoint serverless. Il mese scorso, Microsoft ha aggiornato il modello Phi-3-mini per offrire miglioramenti significativi. Secondo i benchmark del settore, Phi-3-mini-4k ha ottenuto un punteggio di 35,8 (in precedenza 21,7) con l'aggiornamento di giugno 2024. Phi-3-mini-128k ha invece raggiunto un punteggio di 37,6 (in precedenza 25,7).

Microsoft ha inoltre evidenziato i nuovi modelli recentemente resi disponibili su Azure: OpenAI GPT-4o mini, Mistral Large 2, Meta Llama 3.1 e Cohere Rerank. Le nuove funzionalità di Azure AI Content Safety, come prompt shield e rilevamento di materiale protetto, sono ora abilitate di default su Azure OpenAI Service. Gli sviluppatori possono utilizzare queste funzionalità come filtri di contenuto per qualsiasi modello di base, tra cui Phi-3, Llama, Mistral e altri. Con questi aggiornamenti ed espansioni, Microsoft sta chiaramente dimostrando il suo impegno nel far progredire le capacità AI su Azure. Investendo costantemente nella disponibilità di modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia su Azure e fornendo strumenti accessibili per il perfezionamento e l'implementazione, Microsoft consente agli sviluppatori di creare soluzioni di intelligenza artificiale in modo più semplice.