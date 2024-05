ChatGPT-4o: OpenAI lancia il nuovo modello gratis per tutti

Durante l'evento Spring Update di OpenAI, la startup ha annunciato il suo prossimo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), che la società ha chiamato GPT-4o. Durante la presentazione, la chief technology officer di OpenAI, Mira Murati, ha dichiarato che la società desidera espandere la portata del modello GPT-4. Un passo importante verso tale obiettivo è stato quindi il rilascio di ChatGPT-4o per tutti, anche per gli utenti gratuiti. Ciò è stato confermato dal CEO di OpenAI Sam Altman in un post su X (ex Twitter): (ChatGPT-4o) “è disponibile per tutti gli utenti ChatGPT, anche nel piano gratuito! Finora, i modelli di classe GPT-4 erano disponibili solo per le persone che pagavano un abbonamento mensile. questo è importante per la nostra missione; vogliamo mettere grandi strumenti di intelligenza artificiale nelle mani di tutti”.

it is available to all ChatGPT users, including on the free plan! so far, GPT-4 class models have only been available to people who pay a monthly subscription. this is important to our mission; we want to put great AI tools in the hands of everyone. — Sam Altman (@sama) May 13, 2024

ChatGPT-4o: chatbot eguaglia GPT-4 Turbo in inglese e coding

Durante una demo dal vivo, i membri del team OpenAI hanno chattato con ChatGPT-4o con comandi vocali in linguaggio naturale. Quando venivano dati dei suggerimenti da parte degli umani, la voce dell’intelligenza artificiale era in grado di cambiare inflessione e tono, in modo da risultare più drammatica o trasformarsi in una voce simile a quella di un robot. In un'altra demo, a ChatGPT-4o è stata mostrata un'equazione matematica tramite la fotocamera di uno smartphone. La voce AI è stata in grado di descrivere l'equazione e molto altro. Altman ha pubblicato sul suo account X che ChatGPT-4o inizierà a essere lanciato nelle prossime settimane (anche se potrebbe già essere disponibile).

In un post sul proprio blog, OpenAI ha rilasciato maggiori informazioni su cosa è incluso nel nuovo modello ChatGPT-4o. Secondo l’azienda, questo strumento “può rispondere agli input audio in appena 232 millisecondi, con una media di 320 millisecondi, che è simile al tempo di risposta umano (si apre in una nuova finestra) in una conversazione. Eguaglia le prestazioni di GPT-4 Turbo su testo in inglese e coding, con un miglioramento significativo su testo in lingue diverse dall'inglese. Inoltre è molto più veloce e più economico del 50% nell'API. GPT-4o è particolarmente migliore nella comprensione della visione e dell'audio rispetto ai modelli esistenti”. Infine, OpenAI ha anche rivelato che il GPT Store, che permette di creare chatbot personalizzati per attività specifiche, è ora disponibile a ogni utente ChatGPT.