SearchGPT: OpenAI annuncia prototipo del suo motore di ricerca

Qualche mese fa si sono diffusi alcuni rumor secondo cui OpenAI avrebbe lanciato il suo motore di ricerca nel corso dell’evento primaverile del 13 maggio. All’epoca tali voci sono state rapidamente smentite dal CEO di OpenAI Sam Altman, poiché l’evento era incentrato sulla presentazione del modello AI GPT-4o. Adesso, le cose sembrano essere cambiate. Infatti, OpenAI ha ufficialmente rivelato di stare lavorando ufficialmente al suo motore di ricerca Internet. Il sito web ufficiale dell'azienda riporta i dettagli sul motore di ricerca, che naturalmente si chiamerà SearchGPT. Come riportato sul sito web ufficiale: “SearchGPT risponderà rapidamente e direttamente alle tue domande con informazioni aggiornate dal web, fornendoti al contempo link chiari a fonti pertinenti. Sarai in grado di porre domande di follow-up, come faresti in una conversazione con una persona, con il contesto condiviso che si crea con ogni query”.

SearchGPT: tutti i siti potranno essere indicizzati sul motore di ricerca

Il post del blog aggiunge che SearchGPT è progettato per aiutare i publisher su internet a ottenere più visite per i contenuti. Questi verranno visualizzati come risposte alle domande con "attribuzione chiara, in linea e nominativa e link" a quelle fonti. Il post aggiunge anche una nota a proposito dei siti che bloccano l'uso dei loro contenuti per addestrare modelli di AI generativa come ChatGPT. Quest’ultimi possono infatti consentire l'utilizzo delle loro informazioni come fonti per SearchGPT.

Gli utenti che desiderano provare SearchGPT possono farlo andando alla sua pagina ufficiale e iscrivendosi alla lista d'attesa. Il prototipo di OpenAI è stato svelato un giorno dopo che Microsoft ha annunciato che avrebbe aggiunto un nuovo modello generativo AI per un numero limitato di utenti del suo motore di ricerca Bing. Ad oggi non è ancora chiaro quante persone saranno scelte per provare il motore di ricerca. OpenAI afferma che alla fine, le funzionalità testate nel prototipo SearchGPT verranno aggiunte al suo modello di intelligenza artificiale ChatGPT.