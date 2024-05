Android 15: fino a 3 ore in più di batteria e un nuovo spazio privato

Durante l'evento I/O 2024, Google ha annunciato che Android 15 potrebbe offrire una significativa spinta alla durata della batteria del tuo telefono. Questo miglioramento è reso possibile grazie a un nuovo metodo di gestione della batteria, che consente ai dispositivi di entrare in modalità "doze" a basso consumo il 50% più velocemente rispetto ad Android 14. Questo significa che il telefono trascorrerà più tempo in uno stato di risparmio energetico, con un impatto positivo sulla durata complessiva della batteria.

Il concetto di "doze" non è nuovo, essendo stato introdotto per la prima volta in Android 6.0 Marshmallow. Tuttavia, con Android 15, Google ha ottimizzato ulteriormente questo sistema, rendendolo più efficiente.

Nei test condotti da Google, alcuni dispositivi hanno ottenuto fino a 3 ore in più di autonomia con una singola carica. Questo miglioramento è particolarmente significativo per gli utenti che utilizzano intensamente il loro telefono e spesso si trovano a corto di batteria prima della fine della giornata.

La versione stabile di Android 15 è prevista per l'autunno del 2024, in concomitanza con il lancio del Pixel 9 di Google. Tuttavia, l'aggiornamento non sarà esclusivo per i dispositivi Pixel. Google ha confermato che l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche su altri dispositivi Android entro la fine dell'anno o all'inizio del 2025, garantendo che una vasta gamma di utenti potrà beneficiare delle nuove funzionalità e ottimizzazioni.

Oltre al boost della batteria: altre novità in arrivo

Oltre al miglioramento della durata della batteria, Android 15 introduce diverse altre funzionalità interessanti. Una di queste è uno spazio privato separato dal resto del telefono. Questo spazio offre un luogo sicuro per archiviare foto, messaggi e altre applicazioni che desideri mantenere separate dal resto del telefono. Questo può essere particolarmente utile per chi desidera mantenere certe informazioni private e protette.

Un altro miglioramento significativo riguarda Wear OS 5. Android 15 include ottimizzazioni che riducono il consumo energetico degli smartwatch del 20%. Questo aggiornamento è importante per chi utilizza uno smartwatch quotidianamente e spesso deve fare i conti con la durata limitata della batteria. Con Wear OS 5, gli utenti potranno godere di una maggiore autonomia, permettendo loro di utilizzare tutte le funzionalità del loro smartwatch senza preoccuparsi costantemente della ricarica.

L'aggiornamento ad Android 15 promette anche di migliorare le prestazioni generali del dispositivo. Le ottimizzazioni del sistema operativo dovrebbero rendere l'esperienza Android più fluida e reattiva, migliorando la velocità di esecuzione delle applicazioni e riducendo i tempi di caricamento.

Questo è particolarmente importante per chi utilizza applicazioni pesanti o ha bisogno di un dispositivo affidabile per il lavoro e l'intrattenimento. La durata migliorata della batteria è senza dubbio uno degli aspetti più attesi di Android 15. Questo aggiornamento potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti utilizzano i loro telefoni, offrendo un'esperienza più lunga e continua senza interruzioni per la ricarica.