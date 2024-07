Android 15 Beta 4: disponibile per i Pixel, via al perfezionamento

Android 15 Beta 4 è ora disponibile per i dispositivi Pixel, offrendo un'anteprima delle nuove funzionalità e miglioramenti in arrivo. Google ha rilasciato questa ultima versione beta del sistema operativo, concentrandosi principalmente sul perfezionamento e la risoluzione di bug prima del rilascio ufficiale.

I dispositivi che riceveranno l'aggiornamento includono Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, Pixel 8, 8 Pro e 8a. Questa versione è probabilmente l'ultima beta prima del lancio ufficiale di Android 15, e il focus principale è sulla stabilità e la rifinitura del sistema.

Le novità principali di Android 15 Beta 4 includono un ampliamento delle funzionalità di diagnostica del dispositivo e alcune correzioni alle stringhe di testo dell'interfaccia. Inoltre, sono stati risolti numerosi bug, migliorando ulteriormente l'esperienza utente. In questa fase, non ci si aspetta l'introduzione di grandi novità, poiché l'obiettivo è garantire un sistema operativo solido e affidabile.

La Beta 4 di Android 15 è l'ultimo step prima del lancio ufficiale

Per installare la Beta 4, gli utenti devono iscriversi al Programma Beta Android e scaricare l'aggiornamento OTA (Over-The-Air) o la Factory Image dal sito web di Google. Prima di procedere con l'installazione, è fondamentale leggere attentamente il changelog e la sezione sui problemi noti per evitare inconvenienti.

Partecipare al programma beta offre l'opportunità di testare in anteprima le nuove funzionalità di Android 15 e fornire feedback prezioso a Google. Tuttavia, è importante tenere presente che le versioni beta possono contenere bug o instabilità, quindi si consiglia di procedere con cautela, specialmente su dispositivi utilizzati quotidianamente.

Con il rilascio della Beta 4, il debutto ufficiale di Android 15 si avvicina sempre di più. Questa nuova versione rappresenta un passo significativo verso un sistema operativo più stabile, sicuro e ricco di funzionalità per i dispositivi Pixel. Google continua a lavorare per migliorare l'esperienza utente, e il feedback ricevuto dagli utenti della beta sarà essenziale per perfezionare ulteriormente il sistema operativo.