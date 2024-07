Android 5 Lollipop: stop agli aggiornamenti di sicurezza, cosa fare

Google ha annunciato la cessazione degli aggiornamenti per Android 5 Lollipop, una versione del sistema operativo rilasciata nel 2014. Di conseguenza, i dispositivi che ancora utilizzano Lollipop non riceveranno più nuove funzionalità né aggiornamenti di sicurezza, esponendoli a potenziali vulnerabilità.

Nonostante la maggior parte degli utenti abbia già aggiornato a versioni più recenti di Android, si stima che circa l'1% dei dispositivi in circolazione utilizzi ancora Lollipop. Questi utenti devono essere consapevoli dei rischi associati e considerare alcune misure preventive.

La mancanza di aggiornamenti di sicurezza rende i dispositivi vulnerabili a nuove minacce e malware. Inoltre, l'assenza di patch di sicurezza espone i dispositivi a rischi significativi di attacchi informatici. Con il tempo, alcune applicazioni potrebbero smettere di funzionare correttamente o non essere più compatibili con Android 5 Lollipop. Gli sviluppatori di app tendono a concentrarsi sulle versioni più recenti del sistema operativo, lasciando le versioni più vecchie senza supporto.

Cosa fare in caso di possesso di un dispositivo con Android 5 Lollipop?

L'opzione migliore è aggiornare il dispositivo a una versione più recente di Android, se possibile. Questo garantirà l'accesso alle ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza, mantenendo il dispositivo protetto e funzionante con le app più recenti.

Se l'aggiornamento non è possibile, considerare l'acquisto di un nuovo dispositivo con una versione più recente di Android. Questo garantirà non solo la sicurezza ma anche una migliore esperienza utente grazie alle nuove funzionalità disponibili nelle versioni più recenti del sistema operativo.

Se si decide di continuare a utilizzare un dispositivo con Lollipop, è fondamentale incrementare le misure di sicurezza per ridurre i rischi. Questo include l'installazione di un antivirus aggiornato, l'uso di password robuste e l'evitare di collegarsi a reti Wi-Fi non sicure. È consigliabile limitare l'uso online del dispositivo con Lollipop. Evitare di effettuare transazioni bancarie online o inserire dati sensibili su questo dispositivo per minimizzare i rischi di furto di informazioni.