Android 15 potrebbe introdurre il controllo manuale della ricarica

Caricare costantemente lo smartphone al 100% può compromettere la salute della batteria a lungo termine. Per questo motivo, molti brand offrono particolari funzionalità per la gestione della ricarica, come la ricarica adattiva di Google Pixel che limita la carica all'80% fino a un'ora prima del momento in cui, stando alle tue abitudini, dovresti scollegare il telefono.

Tuttavia, presto i Pixel potrebbero offrire un maggiore controllo agli utenti grazie ad un limite di carica manuale. Introdotta nel dicembre 2020 con Pixel Feature Drop, la ricarica adattiva inizialmente bloccava la carica all'80% per poi completarla solo poco prima della sveglia impostata. Successivamente, l'aggiornamento del 2023 ha reso la funzione più adattabile agli schemi di utilizzo irregolari, monitorando le abitudini di ricarica e non più gli orari delle sveglie.

Nonostante la ricarica adattiva sia efficace nel preservare la batteria, alcuni utenti potrebbero trarre beneficio da un limite manuale all'80%. Google Pixel Tablet, invece, limita automaticamente la carica tra il 70% e l'80% quando rimane collegato alla base per diversi giorni, ma non permette di modificare o rendere permanente questa impostazione.

Android 15 in aiuto della salute delle batterie

L'arrivo di Android 15 sembra voler colmare questa lacuna. Nell'ultima beta 4 del nuovo sistema operativo, sono state trovate stringhe di codice all'interno dell'app SystemUI che suggeriscono l'implementazione di una notifica che invita gli utenti ad "attivare la funzione di limite all'80% per proteggere la salute e la durata della batteria". Indagando ulteriormente sono emersi riferimenti a una pagina di "ottimizzazione della ricarica" nell'app SettingsIntelligence.

Stando al codice dell'app, la pagina di "ottimizzazione della ricarica" sarà accessibile da Impostazioni > Batteria e conterrà un interruttore per "utilizzare l'ottimizzazione della ricarica". Una volta attivato, compariranno due opzioni selezionabili tramite radio button: la già esistente "Ricarica adattiva" e la nuova "Limita all'80%".

Purtroppo, non si conosce ancora la data di lancio di questa funzione né i dispositivi Pixel compatibili. Con l'arrivo imminente di Android 15 in versione stabile, è probabile che la pagina di ottimizzazione non compaia sui Pixel prima del primo aggiornamento trimestrale (QPR) previsto per la fine del 2024. Si spera che, al momento del rilascio, Google introduca più opzioni di limite manuale oltre all'80%, seguendo l'esempio di Apple che con iOS 18 ha ampliato le possibilità di controllo per gli utenti.