Android si per il Pixel 9 Pro Fold: aggiornato lo split-screen

Android ha introdotto una novità significativa per il multitasking in split-screen, proprio in vista del lancio del Pixel 9 Pro Fold. Questa nuova funzionalità consente di dividere lo schermo in due app affiancate (sinistra-destra) anche in modalità verticale, migliorando notevolmente l'esperienza utente sui dispositivi pieghevoli.

Nonostante i piccoli schermi della maggior parte degli smartphone Android non siano ideali per il multitasking, ci sono situazioni in cui è utile visualizzare contemporaneamente più finestre di app. La modalità split-screen di Android, introdotta con Android 7.0 Nougat nel 2016, consente di posizionare due app affiancate in configurazione sinistra-destra o alto-basso, a seconda dell'orientamento del dispositivo.

Google ha aggiornato silenziosamente la modalità split-screen di Android per permettere la divisione sinistra-destra anche in modalità verticale, molto probabilmente in preparazione per il Pixel 9 Pro Fold. Con il rilascio di Android 14 QPR2 a marzo, Google ha introdotto il codice per aggiungere il supporto alle divisioni sinistra-destra su dispositivi pieghevoli in modalità verticale. Sebbene gli aggiornamenti non lo esplicitino, è chiaro che questa funzione sia pensata per Pixel 9 Pro Fold.

In attesa dell'evento di Agosto...

Cercando in AOSP (Android Open Source Project) la definizione di "config_leftRightSplitInPortrait", si scopre una configurazione "goldfish" per "pixel_fold2", ovvero Pixel Fold 2. Nello sviluppo di app Android, "goldfish" è uno dei target per cui gli sviluppatori possono compilare build AOSP, pensate per funzionare nell'emulatore di Android Studio. Le configurazioni goldfish aiutano gli sviluppatori a simulare le impostazioni del display e le configurazioni di sistema dell'hardware fisico, in questo caso Pixel Fold 2, che quasi sicuramente sarà il Pixel 9 Pro Fold.

Considerando le informazioni sul Pixel 9 Pro Fold, non sorprende che "config_leftRightSplitInPortrait" sarà impostato su "true" su questo dispositivo. Altrimenti, gli utenti non sarebbero in grado di dividere le app a sinistra e a destra in modalità verticale. Inoltre, la configurazione goldfish per Pixel Fold 2 rivela che la risoluzione del display sarà di 2.076 x 2.152 in orientamento verticale predefinito, rendendo necessaria la divisione sinistra-destra per il multitasking.

Oltre a questa novità, Google ha recentemente migliorato ulteriormente la modalità split-screen in Android 15, aggiungendo la possibilità di salvare coppie di app in split-screen nella schermata iniziale. Inoltre, il rinnovamento della modalità desktop di Android ha migliorato significativamente il windowing libero delle app, un vantaggio per dispositivi con schermi più grandi come tablet e pieghevoli.