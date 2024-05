Android 15: tutta le novità introdotte con la Beta 2

Android 15 Beta 2 è finalmente arrivato, portando una serie di nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni rivolti sia agli sviluppatori che agli utenti. Questa versione beta offre un'anticipazione di ciò che ci aspetta nella prossima versione del sistema operativo mobile più popolare al mondo e invita gli sviluppatori a testare le loro app e fornire feedback preziosi.

Novità per gli sviluppatori

Supporto per pagine da 16 KB

Una delle aggiunte più significative per gli sviluppatori è il supporto per pagine di memoria da 16 KB. I dispositivi che utilizzano pagine di memoria più grandi possono offrire prestazioni superiori per carichi di lavoro che richiedono un'alta intensità di memoria. Questo cambiamento potrebbe richiedere agli sviluppatori di ricostruire le proprie app per garantire la compatibilità e le prestazioni ottimali su questi dispositivi.

Modernizzazione dell'accesso alla GPU

Android 15 fa un ulteriore passo avanti nella modernizzazione del suo stack grafico con l'inclusione di ANGLE come livello opzionale per l'esecuzione di OpenGL ES sopra Vulkan. ANGLE, acronimo di Almost Native Graphics Layer Engine, migliorerà la compatibilità e le prestazioni delle app OpenGL ES.

Decodifica software AV1 più efficiente

Dav1d, un popolare decoder software per il formato video AV1, è ora disponibile per i dispositivi Android che non supportano la decodifica AV1 hardware. Questo aggiornamento permetterà a un numero maggiore di utenti di riprodurre video AV1 in alta definizione.

Un Android sicuro

Android 15 introduce diverse nuove funzionalità per migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti. Tra queste spicca lo Spazio Privato, che consente agli utenti di gestire in modo più sicuro i loro dati personali. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti all'accesso alle foto selezionate, ai controlli sui permessi per gli URI dei contenuti e ai lanci di attività in background protetti.

Esperienza premium per i dispositivi

Per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi Android, Android 15 introduce nuove funzionalità come un multitasking migliorato su grande schermo, inserti di finestre, anteprime di widget più ricche e il ritorno predittivo. Questi miglioramenti rendono l'utilizzo dei dispositivi più fluido e intuitivo.

Nuovi tipi di dati per Health Connect

Health Connect, il sistema centralizzato per la gestione dei dati sanitari, si arricchisce di nuovi tipi di dati, come la temperatura della pelle e i piani di allenamento. Questo aggiornamento offre agli sviluppatori di app per la salute e il fitness nuove opportunità per integrare dati più dettagliati e fornire informazioni più complete agli utenti.

Internazionalizzazione moderna con ICU 74

Android 15 Beta 2 include aggiornamenti relativi alle API ICU 74, che comprendono gli aggiornamenti di Unicode 15.1 e i dati locali CLDR 44.

Novità per gli utenti

Esperienza utente più fluida e intuitiva

Gli utenti di Android 15 possono aspettarsi una serie di miglioramenti che rendono l'esperienza utente più fluida e intuitiva. Tra questi, animazioni più fluide, transizioni più rapide e un multitasking migliorato, che rendono l'utilizzo quotidiano del dispositivo più piacevole e reattivo.

Maggiore controllo sulla privacy

Android 15 offre agli utenti un maggiore controllo sui propri dati grazie a nuove funzionalità come lo Spazio Privato (spiegato in maniera più dettagliata nei paragrafi precedenti) e miglioramenti all'accesso alle foto selezionate.

Protezione migliorata

La sicurezza è una priorità per Android 15, che introduce diverse nuove funzionalità per proteggere gli utenti da malware e altre minacce. Tra queste, controlli sui permessi più rigorosi e lanci di attività in background protetti, che rendono il sistema operativo più sicuro e meno vulnerabile agli attacchi.

Funzionalità maggiori per i dispositivi di grandi dimensioni e maggiore personalizzazione

I dispositivi di grandi dimensioni beneficeranno di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza utente, come un multitasking migliorato e un supporto migliore per le app con schermo diviso. Questi aggiornamenti rendono l'utilizzo di tablet e dispositivi pieghevoli più efficiente e produttivo. Inoltre, gli utenti, hanno a disposizione più opzioni per personalizzare i propri dispositivi, inclusa una nuova preferenza di sistema per "Scegli come ti si rivolge". Questa opzione consente agli utenti di selezionare come il dispositivo si rivolge a loro, personalizzando ulteriormente l'esperienza utente.

Android 15 Beta 2: come iniziare il test

Gli sviluppatori possono iniziare subito a testare le proprie app su Android 15 Beta 2 installando la beta su un dispositivo Pixel supportato o utilizzando le immagini di sistema a 64 bit con l'emulatore Android in Android Studio. Questo consente di individuare e risolvere eventuali problemi di compatibilità e di sfruttare le nuove funzionalità offerte dalla beta.

Gli utenti, invece, dal canto loro, possono iscriversi al programma beta Android per ricevere l'aggiornamento su un dispositivo Pixel supportato. Partecipare al programma beta consente di provare in anteprima le nuove funzionalità e di contribuire al miglioramento del sistema operativo attraverso il feedback.

Conclusione

Android 15 Beta 2 rappresenta, dunque, un importante passo avanti per il sistema operativo mobile più popolare al mondo. Con una serie di nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni, questa versione beta offre qualcosa per tutti, dagli sviluppatori agli utenti. Gli stessi produttori incoraggiano tutti a testare l'ultima versione beta e a fornire feedback per aiutare a rendere Android 15 la migliore versione possibile.