Addio roaming con Saily: l'eSIM che viaggia con te in oltre 200 Paesi

Saily è la nuova eSIM digitale creata dal team di NordVPN per rivoluzionare la connettività mobile durante i viaggi internazionali. Con piani dati convenienti e un’app intuitiva, permette di collegarsi a internet in oltre 200 Paesi senza cambiare SIM, senza costi di roaming e con un occhio attento alla sicurezza online.

Una sola eSIM, tutto il mondo a portata di clic

Che tu sia in Turchia, Giappone, Stati Uniti o Emirati Arabi Uniti, con Saily bastano pochi tocchi sull'app per attivare la connessione dati. Non serve acquistare una nuova scheda ogni volta: puoi semplicemente aggiungere la nuova destinazione al tuo profilo eSIM già esistente.

Un grande vantaggio, soprattutto per chi viaggia spesso: niente sprechi, niente plastica, niente file nei negozi locali. Solo connessione immediata e sostenibile.

Prezzi da 2,99 USD e un occhio al risparmio

Saily propone tariffe ultra competitive, con piani a partire da 2,99 dollari. Inoltre, grazie al blocco degli annunci integrato, è possibile risparmiare fino al 28,6% di traffico dati. Un vantaggio concreto che rende il tuo piano più duraturo.

Saily vs. altri servizi eSIM

Saily si distingue per funzionalità avanzate spesso assenti nei competitor come Airalo, Holafly, Nomad e Ubigi:

Blocco URL dannosi

Assistenza clienti 24/7 via chat

Rimborsi rapidi

Calcolatore dati in-app

Un'unica eSIM per tutte le destinazioni

E tutto questo senza compromettere privacy e sicurezza, grazie all’infrastruttura firmata NordVPN.

Sicurezza digitale inclusa nel pacchetto

Essendo un prodotto sviluppato da NordVPN, Saily eredita l’eccellenza in materia di protezione dei dati: blocco degli URL malevoli, avvisi per l’utilizzo eccessivo di giga, e connessioni sempre protette.

Come funziona Saily

Scegli il tuo piano dati per la destinazione desiderata. Scarica l’app Saily da App Store o Google Play. Installa la eSIM seguendo le istruzioni. Accedi a internet veloce e sicuro, il piano si attiva automaticamente all’arrivo.

Per conoscere l'offerta completa di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.