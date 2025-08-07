Accesso a siti web e servizi streaming senza restrizioni anche in vacanza all'estero con questo tool

In questi giorni milioni di persone stanno partendo per la loro vacanza all'estero, con l'obiettivo di trascorrere una o più settimane in completo relax. Può però bastare poco per vedersi rovinare il viaggio, anche solo la comparsa ogni sera sullo schermo del proprio telefono o computer del seguente messaggio: "Al momento questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese".

Un contenuto che può essere la serie tv Mercoledì su Netflix, per cui avevi riattivato l'abbonamento proprio poco prima di partire. Oppure un Gran Premio di Formula 1 o MotoGP, oppure ancora un match di Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, dopo - anche in questo caso - aver attivato un piano di abbonamento per guardare tutto lo sport.

Innanzitutto un primo chiarimento. Ciò accade a tutti, è normale e, dunque, non un errore random di questo o quell'altro dispositivo. Per farla breve, i provider di rete bloccano la visione dei contenuti streaming agli utenti che si stanno collegando da un Paese diverso rispetto a dove risiedono.

Nel 99% dei casi, chi va in vacanza all'estero partendo da un aeroporto italiano risiede in Italia. Se, mettiamo il caso, una persone è diretta in Giappone, deve mettere in conto fin da ora che andrà incontro alle limitazioni appena segnalate, senza contare poi tutte le altre difficoltà.

Spiegato il problema, spieghiamo anche la soluzione. Per avere libero accesso a siti e servizi streaming senza alcun limite, occorre attivare una VPN, acronimo che sta per virtual private network, letteralmente rete privata virtuale. Una VPN maschera l'indirizzo IP e permette di simulare una connessione da un altro Paese.

Tra le migliori VPN oggi disponibili, sia sugli smartphone Android che su iPhone, si annovera ExpressVPN, che offre non solo una velocità di connessione superiore alla media, ma anche diverse funzionalità extra per la sicurezza che possono tornare molto utili. I piani di due anni di ExpressVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con 4 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.