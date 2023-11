Accelera il time-to-market con AWS: scopri come, con Talent Garden

Accelerare il time-to-market è una sorta di chimera inseguita da tutti poiché significa cancellare tutte quelle resistenze che solitamente si frappongono tra l'idea e la sua realizzazione (e monetizzazione). Ecco perché l'appuntamento gratuito organizzato da Talent Garden per lunedì 6 novembre è particolarmente importante: consente di approfondire le strategie DevOps e Cloud native per definire la strada meno tortuosa e più efficace per realizzare un progetto in tempi rapidi.

Un appuntamento online, accessibile a tutti coloro i quali vorranno iscriversi, per approfondire il tema insieme al CTO e co-founder di Recube, Paolo Latella: per riservare il proprio posto è sufficiente prenotarsi qui. Presente all'evento anche Carlotta Schezzini, Learning Manager del Cloud & DevOps Master di Talent Garden.

Abbattere il Time To Market: ecco come

"Il Time To Market non è solo una metrica, è un vantaggio competitivo": con queste parole Talent Garden lancia una immediata e forte interpretazione su questo aspetto, valorizzando al massimo il tempo come risorsa scarsa e preziosa che occorre tenere in considerazione nella realizzazione di nuovi progetti. Una radicale evoluzione culturale in ottica cloud può significare molto in tal senso e le pratiche DevOps sono centrali in questa trasformazione. Questione di approccio e di metodo, insomma, oltre che di competenze e di scelta delle migliori tecnologie. In questo caso al centro dell'approfondimento v'è il cloud di AWS, ma soprattutto il modo in cui lo si può sfruttare per fare in modo che la messa a punto di nuovi progetti (e la messa a terra delle idee di una startup) possano essere quanto più rapidi ed efficaci possibile.

L'appuntamento del 6 novembre prevede a tal fine un webinar della durata di 3 ore (dalle 18 alle 21) nel quale gli esperti convocati da Talent Garden "condivideranno intuizioni, consigli pratici e casi di studio reali per aiutare le startup a snellire le pipeline di sviluppo, aumentare l'agilità e fornire prodotti e servizi all'avanguardia più velocemente che mai".

I posti disponibili sono limitati, dunque occorre prenotarsi quanto prima per poter approfittare di quello che è un importante aggiornamento online, completamente gratuito, sulle best practice del mondo dev.