Spazio cloud a vita con pCloud: sconti fino al 37%

Abbandona gli storage fisici per archiviare tutta la mole di dati che hai accumulato. Adesso c’è lo spazio cloud a vita di pCloud che può fare al caso tuo. Significa che pagherai soltanto una volta e sarà tuo per sempre, senza abbonamenti mensili o annuali da pagare. Un risparmio notevole se ci pensi bene, soprattutto nel lungo periodo. Poi c’è la sicurezza acclamata di pCloud, tra i migliori provider del mercato storage, che offre diversi spazi di archiviazione, attualmente scontati fino al 37%.

Sconti fino al 37% sullo spazio cloud a vita di pCloud: un’occasione da non perdere

Come anticipato prima, la promozione di pCloud prevede sconti fino al 37% su tutti i suoi piani. Vediamoli nei dettagli:

500 GB a 199 euro invece di 299 euro: ideale se ti occorre spazio sufficiente per documenti, foto e file di piccole dimensioni.

invece di 299 euro: ideale se ti occorre spazio sufficiente per documenti, foto e file di piccole dimensioni. 2 TB a 399 euro invece di 599 euro: perfetto per archiviare contenuti multimediali come foto ad alta risoluzione e video.

invece di 599 euro: perfetto per archiviare contenuti multimediali come foto ad alta risoluzione e video. 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro: la soluzione migliore per file di tutti i tipi e grandezza.

Scegliere pCloud significa quindi optare per una gestione dei dati in cloud che coniuga risparmio e affidabilità. Le sue soluzioni a vita, unite alla promozione attuale con sconti fino al 37%, rappresentano un'occasione imperdibile se vuoi realmente risparmiare sul lungo termine. Devi però sbrigarti, perché la promozione durerà ancora per poco.

Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata all’offerta e scegli lo spazio cloud a vita. Da questo momento in poi, potrai iniziare a passare tutti i dati che hai negli storage fisici in un ambiente virtuale ampio e sicuro come quello di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.