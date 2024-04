Internxt: piani a vita cloud storage scontati fino al 75%

Di fronte all'incessante accumulo di dati digitali, sia personali che professionali, la scelta di una soluzione di archiviazione cloud diventa fondamentale. Ecco perché l'offerta di Internxt sui piani a vita risulta particolarmente interessante se stai cercando un servizio sia affidabile che economico.

Internxt, provider europeo di cloud storage, ha lanciato infatti questa promozione esclusiva: sconti fino al 75%. Questo permette di accedere a pacchetti vantaggiosi come 2TB a soli 199€, 5TB a 299€, e 10TB a 499€. Considerando i prezzi pieni, il risparmio notevole è evidente, che sposta l'ago della bilancia decisamente in favore di Internxt rispetto ad altre opzioni sul mercato.

Internxt offre i piani a vita con lo sconto fino al 75%

I vantaggi di scegliere Internxt non si limitano al risparmio economico. La possibilità di un pagamento unico per l’accesso illimitato ai tuoi file è un'opportunità rara, che elimina la preoccupazione di canoni ricorrenti mensili o annuali. Inoltre, la sicurezza dei dati è una priorità evidente nella filosofia di Internxt: utilizzando una struttura decentralizzata e crittografata, i dati sono protetti sia in transito che a riposo, minimizzando i rischi di accessi non autorizzati.

Altri punti di forza includono la privacy totale, con la garanzia che i dati non saranno mai accessibili a terze parti, l'affidabilità del servizio garantita da certificazioni ISO 27001, e l'interfaccia user-friendly che rende il servizio accessibile da qualsiasi dispositivo.

Risulta importante, però, agire prontamente. L'offerta è limitata nel tempo, e rinviare potrebbe significare perdere questa opportunità unica. Non meno interessante, se hai esigenze diverse, è la disponibilità di piani flessibili su base mensile o annuale, che permettono di adattare il servizio a specifiche tue necessità personali o aziendali.

Pertanto, sia che tu sia un privato in cerca di sicurezza per i propri ricordi digitali, un professionista con la necessità di salvare documenti di lavoro, o un'azienda che desidera proteggere dati sensibili, considerare Internxt e i suoi piani a vita potrebbe essere la scelta più sagge e vantaggiosa da fare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.