Il Cloud non è soltanto un insieme di tecnologie, ma anche un fattore determinante per la trasformazione digitale delle aziende. Il Cloud ha permesso di superare un modello di business prima fortemente incentrato sulle infrastrutture locali, ha introdotto nuove modalità di condivisione dei dati e ha creato nuove opportunità di carriera. Nel contempo ha permesso di comprendere quanto una metodologia di sviluppo come il DevOps possa rivelarsi indispensabile per la creazione di prodotti e servizi, compresi quelli dedicati ai propri clienti. L'affermazione del Cloud rappresenta quindi un'occasione di crescita professionale per chi possiede un mindset analitico e creativo, rendendo sempre più indispensabili figure come quella del DevOps Cloud Engineer.

Ma chi è questo professionista, qual è il suo ruolo all'interno di un'azienda e quali sono le competenze necessarie per diventarlo? Approfondiamo questa grande opportunità e il modo in cui un percorso come quello offerto da Talent Garden sia in grado di aprire molte porte sull'orizzonte professionale.

Chi è il DevOps Cloud Engineer?

I cicli di sviluppo del software prevedono spesso fasi complesse che non si esauriscono nella sola scrittura del codice. Per questo motivo è necessaria una figura di riferimento che sappia introdurre processi, strumenti e metodi con cui gestire razionalmente tutti gli aspetti che riguardano coding, testing, deployment, sicurezza, manutenzione e aggiornamento delle applicazioni. Curandone l'intero ciclo di vita. Il DevOps Cloud Engineer è una figura tecnica, ma non è solo un tecnico: possiede capacità di analisi, coordinamento e progettazione con cui ottimizzare i processi di sviluppo e renderli più produttivi in minor tempo. Deve poter leggere i problemi nell'ottica della loro miglior risoluzione, avviando così i migliori processi di sviluppo e coordinando le risorse che vi metteranno mano.

Un DevOps Cloud Engineer si occupa di analizzare e sviluppare le tecnologie impiegate in ambito aziendale, massimizzandone l'efficacia. Definisce poi le finalità di un progetto e semplifica il raggiungimento degli obbiettivi. Automatizza procedure e operazioni IT scegliendo o creando tool e processi, senza ignorare le esigenze legate al miglioramento di questi ultimi, all'integrazione e alla distribuzione continua. Una figura non sempre nota, ma fondamentale per aziende con alte necessità di sviluppo e gravose sfide da affrontare lato software.

Ora che sai cosa fa il DevOps Cloud Engineer e ne hai compresa l'importanza per il tuo futuro professionale, vorrai sapere anche come diventarlo: è l'ambizione il giusto motore per quanti vogliono trasformare le proprie competenze e le proprie pulsioni in un nuovo orizzonte professionale. La soluzione più immediata ed efficace per intraprendere questa strada è affrontare un percorso di formazione dedicato, come il Cloud & DevOps Master di Talent Garden.

Cos'è Talent Garden

Leader in Europa, Talent Garden è una Digital Skill Academy che offre esperienze di apprendimento tramite corsi online, offline e ibridi, eventi aziendali e programmi di formazione aziendale su misura. A ciò si aggiunge una rete di campus che fa capo ad una vasta Community di professionisti digitali e tecnologici distribuita in 13 Paesi. La mission di Talent Garden (nome ampiamente referenziato per quanto afferente la capacità di coltivare opportunità, professionisti e startup) è quella di valorizzare persone e organizzazioni attraverso esperienze di apprendimento e networking impattanti, fornendo gli strumenti indispensabili per guidare la trasformazione digitale in un momento storico caratterizzato da innovazioni continue.

Partner fondatore di un gruppo EdTech globale, Talent Garden vanta una una rete di partner dove spiccano nomi come quelli di Google, Procter & Gamble, Cisco, Unilever, le principali banche europee, istituzioni e altre realtà della Fortune 500 ranking. Nata in Italia nel 2011, Talent Garden ha raccolto finanziamenti per più di 70 milioni di euro contribuendo a colmare lo skill gap digitale tramite la formazione di professionisti in settori che vanno dal Digital Design alla Cybersecurity, dal Product Management al marketing passando per le tecnologie Data Driven, la gestione delle risorse umane e qualsiasi altro aspetto coinvolga la trasformazione digitale.

Il Cloud & DevOps Master di Talent Garden

Quali sono le competenze indispensabili per un DevOps Cloud Engineer? Il Cloud & DevOps Master di Talent Garden risponde a questa domanda proponendo un percorso formativo live online di 9 settimane (dal 27 novembre al 23 febbraio) destinato a creare esperti in grado di operare all'interno di startup, aziende strutturate o grandi corporation. I partecipanti possono inoltre conseguire gratuitamente le certificazioni Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer e AWS Certified Cloud Practitioner, grazie ad un voucher offerto da Talent Garden ai propri studenti.

A chi è dedicato il Master

Il Cloud & DevOps Master è riservato a professionisti che dispongono delle conoscenze per comprendere il funzionamento delle infrastrutture Cloud e per questo motivo vi si può accedere tramite un percorso di selezione basato sia su skill tecniche che trasversali. Se il tuo mindset è creativo e analitico, se vuoi essere sempre aggiornato sui trend di settore, se conosci almeno un linguaggio di programmazione e provieni da un percorso universitario STEM o possiedi un diploma informatico o hai competenze informatiche equivalenti, il tuo profilo è quello giusto per partecipare al Master. Il 60% degli studenti di Talent Garden ha fatto un upgrade di carriera dopo la frequentazione del corso.

Il metodo di apprendimento

Una caratteristica unica dei corsi di Talent Garden risiede nel fatto che i docenti e i mentor non sono di estrazione accademica, ma dei professionisti con una carriera in grandi aziende, esperti che insegnano ciò che conoscono e sanno fare meglio. L'approccio alla formazione è iterativo, permette infatti di sperimentare continuamente le competenze acquisite tramite un percorso di apprendimento, applicazione, confronto e miglioramento che si ripete senza soluzione di continuità.

Il Master comprende 4 moduli:

Fundamentals

Per acquisire i concetti di base del DevOps e scoprire come vengono impiegati nella gestione di un'infrastruttura. Imparerai inoltre a gestire roadmap CI/CD automatizzando il deployment e ad utilizzare le funzionalità di base di GitHub, GitLab e Jenkins. Questa fase sarà dedicata anche al fondamentale aspetto della sicurezza e alla gestione degli errori. Le architettura dei maggiori Cloud provider cominceranno a non avere più segreti, così come come del resto i concetti di piattaforme per la containerizzazione, di Infrastructure as Code con Terraform e di quantificazione e misurazione delle risorse informatiche.

DevOps playground Basics Tool

Un modulo dedicato ai fondamenti di Linux dove imparerai ad automatizzare i task con lo shell scripting e ti impadronirai dei concetti basilari del networking (routing, protocolli di rete, subnet, IP..). Scoprirai inoltre come utilizzare i container Docker e la piattaforma di orchestrazione Kubernetes per automatizzare la gestione di container in fase di produzione. Terraform ti permetterà infine di automatizzare la creazione e la gestione delle infrastrutture, limitando al minimo gli interventi manuali e le operazioni ripetitive.

Cloud & AWS: training and practice

Per imparare a creare infrastrutture scalabili e flessibili utilizzando le risorse Cloud di AWS (Amazon Web Services) e le sue tecnologie. In questa fase scoprirai tutto quello che è necessario sapere per la gestione degli accessi, il monitoraggio delle risorse e l'ottimizzazione dei costi. Ci sarà poi spazio per imparare a sfruttare servizi di computing, database e analytics Cloud allo scopo di garantire continuità operativa e ripresa dalle interruzioni. Così come scoprirai le funzionalità più utili per gestire la scalabilità e la disponibilità delle applicazioni e per analizzare i dati presenti sul Cloud.

Cloud & Google: training and practice

L'ultimo modulo sarà incentrato sui concetti fondamentali del Cloud Computing e della progettazione sulle piattaforme Cloud a partire dalla Google Cloud Platform. Imparerai i principi di sicurezza e conformità per la protezione delle risorse. Scoprirai come configurare e distribuire macchine virtuali, virtual network, basi di dati e storage. Saprai inoltre come monitorare le performance delle risorse e come comportarti quando avrai la necessità di gestire un incidente.

Finalità del Master

Alla fine del Cloud & DevOps Master di Talent Garden conoscerai in modo approfondito le architetture dei principali Cloud provider pubblici come Google, AWS ed Azure. Sarai così preparato al conseguimento delle certificazioni base perché avrai imparato a gestire i servizi messi a disposizione dai protagonisti del settore e a sfruttare le loro funzionalità per creare infrastrutture caratterizzate da flessibilità e scalabilità.

Il Master ti insegnerà ad utilizzare Linux, a realizzare script Bash per automatizzare i task, ad integrare la sicurezza nei processi, a progettare sistemi e infrastrutture e ad ottimizzare i costi delle risorse. Ti impadronirai dei concetti essenziali del networking e della creazione e gestione dei container con Docker e Kubernetes ma, soprattutto, farai tuo il concetto di DevOps scoprendo in che modo un DevOps Cloud Engineer è in grado di adattare piattaforme e tecnologie alle mutevoli esigenze di un'azienda.

Appare del tutto chiaro il fatto che il Master abbia l'obiettivo di formare professionisti in grado di guardare a tutto tondo al mondo dello sviluppo, avendo la capacità di comprendere in ogni momento quali siano le soluzioni giuste da approntare: una figura di guida e coordinamento, che non può prescindere tuttavia da una conoscenza approfondita dei linguaggi e delle tecnologie poiché l'obiettivo è quello di identificarne i miglior utilizzi in ogni situazione, di fronte ad ogni sfida, attingendo in ogni momento alle migliori risorse disponibili.

Opportunità e coupon

Talent Garden, Digital Skill Academy leader in Europa, presenta il suo Cloud & DevOps Master per tutti quanti hanno intravisto in questa posizione una grande opportunità per il proprio futuro. Si tratta di un percorso di formazione iterativo online della durata di 9 settimane dedicato a chi vuole far parte della prossima generazione di Cloud & DevOps Engineer. Guidati dai migliori esperti del settore, i partecipanti saranno in grado di governare strumenti, tecnologie e funzionalità tipiche dell'ecosistema Cloud all'interno di aziende di qualsiasi dimensione.

Approfittando dell'apposito coupon disponibile per gli utenti di HTML.it, inoltre, è possibile ottenere uno sconto di ben 300€ utilizzando il codice coupon "BLAZEMED" in fase di iscrizione.

Talent Garden sta portando i contenuti della propria Innovation School su Instagram, Linkedin, Facebook e X (Twitter) consentendo così a tutti di respirare dall'interno le opportunità che si dipanano su questo fronte: un corso qualitativo e orientato alla formazione rapida ed efficace sugli aspetti che devono contraddistinguere un Cloud & DevOps Engineer in grado di fare la differenza. 9 settimane pensate per cambiare il futuro di quanti, forti delle competenze già acquisite nel mondo dello sviluppo, intendono elevare la propria posizione ad un grado di ambizione ulteriore.

In collaborazione con Talent Garden