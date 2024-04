SUPER SCONTO di Internxt sui piani a vita: -75%

SUPER SCONTO di Internxt: è arrivato il momento di cogliere questa opportunità. Smettila di cercare una soluzione di archiviazione cloud conveniente, sicura e affidabile, perché l’hai trovata.

Le offerte spaziano dai 2 TB ai 10 TB, quindi c’è una soluzione per ogni tipologia di utente, dal professionista alle grandi aziende. Il piano da 2 TB, ora a soli 199 euro invece di 499 euro, è perfetto se non vuoi spendere troppo. Invece, i piani da 5 TB e 10 TB, rispettivamente a 299 euro e 499 euro, offrono grande spazio per gestire volumi di dati più consistenti.

A livello di sicurezza, l’utilizzo di tecnologie di crittografia avanzate offre elevati standard di protezione per i tuoi file sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione. E non è tutto: Internxt garantisce la tua privacy, poiché l’azienda non ha accesso ai tuoi file. Questo significa che solo tu puoi decidere chi può vedere i tuoi dati.

SUPER SCONTO del 75%: perché approfittarne?

La decentralizzazione è un altro punto di forza di Internxt. I tuoi dati non sono confinati in un unico server, ma distribuiti su una rete globale, aumentando la resistenza a violazioni e attacchi informatici.

Tornando all’offerta, gli sconti arrivano fino al 75%. Questo significa che con un unico pagamento potrai usufruire di uno spazio di archiviazione illimitato per sempre.

Per sfruttare il SUPER SCONTO di Internxt, visita il sito web e seleziona il piano che fa per te. Ricorda, l’offerta è limitata nel tempo. Non lasciarti sfuggire la chance di assicurarti uno spazio di archiviazione cloud sicuro, affidabile e conveniente per sempre. Visita il sito web di Internxt oggi stesso e approfitta degli sconti record sui piani a vita.

