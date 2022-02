Previsioni sul mercato della criptovaluta

Gli ultimi 18 mesi hanno trasformato la criptovaluta. La sua crescita è stata più veloce che mai, ma il suo futuro non è mai stato così poco chiaro.

Con il tempo a disposizione e poche attività per cui spendere soldi, molti consumatori hanno fatto un’incursione nel trading di criptovalute per la prima volta durante la pandemia.

I consumatori quotidiani, molti dei quali non sono sicuri di cosa sia esattamente la blockchain, hanno seguito la scia virale dei thread di Reddit, dove i discorsi di “stonk” e “mani di diamante” hanno spinto migliaia di persone a gonfiare collettivamente il prezzo di determinati asset “verso la luna“.

Ciò ha portato a una categoria completamente nuova di azioni meme, riportando in vita società inadempienti come GameStop e AMC scuotendo il mercato fino in fondo.

Tutto questo porta a una grande tendenza. La criptovaluta, una volta compresa solo da una comunità relativamente marginale di investitori anti-establishment, sta ora diventando un nome familiare e rapidamente.

Stime criptovaluta

Gli analisti stimano che il mercato globale delle criptovalute sarà più che triplicato entro il 2030, raggiungendo una valutazione di quasi 5 miliardi di dollari. Indipendentemente dal fatto che vogliano acquistarlo o meno, investitori, aziende e marchi non possono ignorare a lungo la crescente marea di criptovalute. Le stesse aziende si adattano per sfruttare al meglio il cambiamento come nel caso di PayPal e Mastercard.

Ma le criptovalute non riescono a sfuggire ai paradossi da nessuna parte. Gli investitori credono nella regolamentazione, ma sono preoccupati per molti degli impatti che questa comporterà; soprattutto visti gli inasprimenti normativi da parte di Biden. O ancora, sono eco-consapevoli, ma le criptovalute hanno un’enorme impronta di carbonio.

Scavare in queste sfumature è la chiave per comprendere il sentimento generale dei consumatori e prevedere il comportamento dei consumatori rispetto a un futuro molto incerto della criptovaluta.